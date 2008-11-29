Величезний китайський радіотелескоп зробив перше відкриття

Китайський радіотелескоп FAST - один з найбільших в світі. Його діаметр становить близько 500 метрів. Телескоп здатний працювати на довжинах хвиль від 10 сантиметрів до 4,3 метрів.

Телескоп був зданий в експлуатацію у вересні 2016 року. Зазвичай на налагодження такого великого і складного астрономічного інструменту потрібно кілька років. Але FAST вже зараз приніс перші відкриття. З його допомогою виявлено два нових радіопульсара. Про це у вівторок, 10 жовтня, повідомило інформаційне агентство Xinhua.

Перша нейтронна зірка має період обертання в 1,83 секунди і знаходиться в 16 тисячах світлових років від Землі, друга - на відстані 4,1 тисячі світлових років (її період обертання - 0,59 секунди).

Радіус нейтронної зірки становить усього кілька кілометрів, але при цьому вона в кілька разів важча за Сонце. Сірникова коробку такої речовини важила б сотні мільйонів тон. Радіовипромінювання цих об'єктів народжується електронами, що летять в найпотужніших магнітних полях майже зі швидкістю світла.