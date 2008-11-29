На кого тепер полюють податківці

Податківці влаштували полювання за українцями, які намагаються заробити зайву копійку. Так, нещодавно суд присудив львів'янці 17 тис. грн штрафу за торгівлю речами в інтернеті. Це, мабуть, перший випадок, коли покарали за роботу в Мережі. Але, як виявилося, фіскали регулярно подають в суди на українців за те, що вони намагаються заробити, не сплативши податки в бюджет. Страждають навіть малярі, фарбувальники парканів та продавці ікон.

Покарання для "граків"

Госфіскальная служба Львівської області днями оштрафувала львів'янку на 17 тис. грн. Як з'ясувалося, у жінки не було документів на продаж товарів через інтернет. Причому фіскали навіть похвалилися своїм досягненням на своєму сайті. Виявляється, продавця стали перевіряти, після того як на неї хтось поскаржився. Самих подробиць у львівській податковій розголошувати не хочуть і коментарі не дають.

Перед фіскальною службою ще на початку року була поставлена задача наповнити бюджет за всяку ціну. Причому під приціл податківців потрапили не тільки торговці в інтернеті, але і ті, хто здає житло в оренду, репетитори, дрібні продавці. Як виявилося, податківці не жартували.

Так, зараз суди буквально завалені позовами від фіскалів щодо водіїв, які займаються приватним перевезенням. Наприклад, в суді Запоріжжя розглядали справу водія ЗАЗ, який підвозив пасажирів. Правда, суд не став карати його, оскільки пройшло більше трьох місяців з дня вчинення нею порушення, і тому закрив справу. У Житомирі розглядали справу водія ГАЗ 3103, який також підробляв таксистом, але суд звільнив його від відповідальності, вважаючи його правопорушення незначним.

В Одеській області в суді розглядали справу маляра - чоловік фарбував металевий паркан. За це його хотіли оштрафувати, так як він не оформлений як приватний підприємець і не платить податків. У суді маляр запевняв, що абсолютно безкоштовно допомагав своєму сусідові. Суд таки став на його бік, вирішивши, що не варто карати за таке дрібне порушення, і відпустив з миром.

А в Тернопільській області податкова притягнула до відповідальності чоловіка, який торгував іконками. Йому суд присудив ті ж 17 тис. грн штрафу, правда, конфісковувати ікони не став. У Дніпропетровській області судили жінку, яка в одній з лікарень приторговувала в'язаними шапочками по 50 грн за штучку. Правда, суд вирішив, що жінка торгувала шапочками несистематично і це не можна вважати порушенням закону про підприємництво, і справа теж закрив.

Як розповів економіст Олександр Охріменко, перевірки дрібних торговців - одна з вимог Угоди про асоціацію з ЄС. «Там є пункт про відповідність стандартам Євросоюзу, в тому числі і в частині підприємців, тобто людина, яка займається будь-якою підприємницькою діяльністю, зобов'язана платити податки. В Європі контроль проводять вже понад 15 років. У нашому Податковому кодексі також є такий пункт, правда, він не виконується », - говорить Охріменко.

За його словами, посилення перевірок - лише перший крок і далі вони можуть стати серйознішими. «Зрозуміло, що за продаж однієї вашої особистої речі раз у півроку вас не оштрафують, але якщо помітять, що руху по карті постійні, то до вас можуть виникнути питання ».

До речі, ці питання вже виникають у банків. Таким чином банки блокують картки, якщо бачать, що по ним часто здійснюють дрібні операції. За словами адвоката Івана Лібермана, справ, коли людей намагаються притягти до відповідальності за дрібні послуги або торгівлю без оформлення приватним підприємцем, стає все більше. «Одних штрафують тільки за ведення підприємницької діяльності без документів, а інших намагаються залучити навіть до кримінальної відповідальності - наприклад, якщо дозвіл на торгівлю оформлено на одну людину, а за фактом цим займається інший без будь-яких доручень і додаткових документів».

За його словами, під роздачу можуть потрапити абсолютно всі - репетитори, приватні швачки, фітнес-тренери, приватні масажисти, косметологи, перукарі ... Причому відшукують жертв податківці як через соцмережі, так і через сайти безкоштовних оголошень. «Виявити тих, хто працює без сплати податків, можна за допомогою контрольної закупівлі, виклику таксі або запрошення репетитора на заняття в будинок. Навіть якщо ви товар відправляєте поштою, ви все одно вказуєте свої дані. Порушення оформляють протоколом і передають до суду», - каже Ліберман.

А за словами провідного аналітика компанії SV Development Сергія Костецького, вирахувати тих, хто здає квартири в оренду, можна навіть за деклараціями і реєстрів. «Чиновники, депутати зобов'язані декларувати навіть адреса квартири, яку вони орендують. Це завжди хороший привід перевірити власника. Також можна перевірити реєстри нерухомості - якщо людина володіє декількома квартирами, то явно він їх здає в оренду. Залишається уточнити, чи платить він податки », - говорить Костецький. Штраф, як правило, становить все ті ж 17 тис. грн, це тисяча неоподатковуваних мінімумів.

Як уникнути штрафу

Юрист Ростислав Кравець говорить, що уникнути штрафу можна. «У більшості випадків складно довести, що за ту чи іншу послугу була взята оплата. Тим більше що часто вона відбувається не за товар, а як поповнення карткового рахунку. Що стосується робітничих професій, то штраф за роботу маляром - це вже перегин з боку держави. Людина, яка не оформлена як приватний підприємець, повинна подати декларацію, а до цього моменту йому не можуть пред'явити претензії », - вважає юрист.

"Немає сенсу ганятися"

Втім, Дмитро Олексієнко, голова громадської ради при УКРІНФОРМ України, вважає, що проблема роздута: «УКРІНФОРМ зараз обмежена в штаті аудиторів, і якщо кожен з них буде ганятися за двома-трьома тисячами гривень, то це поставить питання про їх зміст. Зараз більше дивляться на ті випадки, де суми побільше і штрафи також можуть бути більше. Ловити кожного, хто щось продав через інтернет - це смішно. Всі ж розуміють, що за кожною такою справою будуть суди, оскарження та бюджет нічого не отримає ».