Націоналісти в Австрії показали свою силу

Уряд Австрії очолить самий молодий політик в історії країни

Націоналісти з Австрійської партії свободи, які посіли друге місце, будуть запрошені консерваторами для формування уряду країни. Це перший за багато років успіх австрійських націоналістів після того як їх нині покійний лідер Йорг Хайдер був губернатором однієї з провінцій країни. Коаліція з націоналістами дозволить лідеру консерваторів Себастьяну Курцу стати наймолодшим главою уряду в світі.

Переможцем парламентських виборів в Австрії стала правляча консервативна Народна партія. Очолює її голова МЗС країни Себастьян Курц зміг завоювати симпатії 31% голосів. Друге місце отримали націоналісти-євроскептики з Партії Свободи, яка набрала 27,6% голосів. Соціал-демократи з нинішньої правлячої коаліції отримали третє місце.

Курц заявив, що збирається створити правлячий альянс з ідейно більш близькою Партією свободи, що дасть йому можливість сформувати уряд.

Очевидно, буде сформована права коаліція — Народна партія майбутнього канцлера Курця разом з Партією Свободи Хайнц-Крістіан Штрахе. В цьому тандемі посаду міністра закордонних справ може дістатися АПС.

Західні ЗМІ із задоволенням відзначають, що 31-річний Курц стане наймолодшим канцлером Австрії, проте висловлюють побоювання ультраправими настроями в суспільстві. Австрія-невелика країна, але важливий гравець у світовій політиці, тут знаходяться штаб-квартири міжнародних організацій, проходять конференції високого рівня.

Сам Курц заявив, що результати виборів означають «мандат на зміни». Цей амбітний молодий політик зайняв місце голови партії після того, як її залишив попередній лідер, віце-канцлер Австрії і міністр економіки країни Райнхольд Міттерленер, активно виступав за поліпшення відносин з Москвою. Він був співголовою змішаної Українсько-австрійської комісії з торгівлі та економічного співробітництва і мав широкі зв'язки в Росії.

Курц, як пишуть ЗМІ, зміг вловити настрої виборців, які широко виражали невдоволення міграційною політикою. На посаді міністра закордонних справ і соціальної інтеграції в минулому уряді Курц пропонував систему жорстких заходів, пов'язаних з міграційним контролем, а також заборону на носіння мусульманського одягу, що закриває обличчя. Він також виступав за організацію спеціальних центрів для нелегалів.

Представники Партії Свободи звинувачували Курця в паразитуванні на їх ідеях.

Проблема мігрантів з країн Близького Сходу, активний приплив в країну яких почався після війни в Сирії, дійсно стала ключовою проблемою для суспільства. «Вибори в Австрії, які часто виступають в якості політичного барометра в Європі, стали нагадуванням про те, що через два роки після міграційного кризи на континенті популістські сили все ще можуть використовувати неприязне ставлення до цього, щоб вплинути на національну політику», — оцінює підсумки виборів британська газета Financial Times.

При цьому в міжнародному єврейському співтоваристві з тривогою дивляться на можливий альянс партії Курця з правими націоналістами: «Ми наполегливо закликаємо пана Курця сформувати коаліцію центристських партій, уникнувши небезпечного союзу з ультраправою партією, Партії, чия політична платформа заснована на неприкритій ксенофобії, нетерпимості і переслідування іммігрантів не повинно бути місця у владному кабінеті», — заявив президент Європейського єврейського конгресу В'ячеслав Моше Кантор.

Партія Свободи, відома своєю жорсткою антиемігрантською політикою. Це одна з найстаріших партій країни, заснована колишніми членами НСДАП в 1956 році. У 1999 році тодішній лідер Партії свободи Йорг Хайдер був сенсаційно обраний губернатором землі Карінтія, якою він керував до своєї загибелі в автокатастрофі в 2008-м. Після обрання губернатором Хайдера, лідери багатьох європейських країн фактично піддали Австрію остракізму, мінімізувавши контакти з її керівництвом.

Однак, в останні роки партія відмовилася від радикальних гасел, зуміла залучити більш широке коло виборців і поліпшити реноме на міжнародній арені. У грудні минулого року угоду про співпрацю з цією політичною силою підписала партія «Єдина Росія».

Тоді ж президентом Австрії мало не став представник партії Норберт Хофер. У другому турі він поступився своєму противнику Олександру ван дер Беллену всього 2%.

Варто відзначити, що в березні 2014 року Хофер дав інтерв'ю австрійському виданню Die Presse, в якому назвав передачу Криму Україні в 1954 році «великою помилкою». Політик зазначив, що анексія Криму пройшло з порушенням міжнародного права, але, на його думку, Захід повинен проявити «прагматизм» щодо санкцій проти Росії.

Два тижні тому пройшли федеральні вибори у Німеччині. Там третє місце посіла націоналістична партія євроскептиків «Альтернатива для Німеччини», що може створити певні проблеми для канцлера Ангели Меркель.

У переможців виборів є ще достатньо часу для формування уряду. При цьому політичний досвід Європи підказує, що навіть націоналістичні партії часто пропонують для роботи в коаліційному уряді професіоналів технократів, а не жорстких ідеологів. Робота в уряді допомагає їм отримати досвід і репутацію, необхідні для залучення в свої ряди нових виборців.