Сервисы микрокредитов в Украине: для чего берут, на что тратят деньги

В настоящее время в Украине наблюдается существенное увеличение спроса жителей нашей страны на такой финансовый продукт, как микрокредитование онлайн. Да и сами финансисты делают положительный прогноз подобной тенденции. Они утверждают, что данный вариант займа ещё будет развиваться и усовершенствоваться. Почему же микрокредитование стало столь популярным и востребованным?

Вот основные достоинства данного финансового продукта, благодаря которым он стал очень востребованным и популярным:

Практически у каждого жителя нашей страны есть возможность получить нужную сумму денежных средств максимально просто и быстро. Необходимую сумму потребитель сможет держать в руках уже в течение двадцати минут. Для этого понадобиться лишь паспорт и идентификационный код. При этом нет необходимости в справке о доходах, поручителях, кредитной истории;

Получая кредитные средства, клиент финансового учреждения сразу поймут, какую сумму ему придётся переплатить;

Есть возможность получить деньги, когда в них появляется необходимость;

Зачастую, заём предоставляется на один месяц, это максимум, а сам процент не на много превышает тот, который начисляется на потребительский кредит.

Что касается минусов такого варианта кредитования, то их нет, единственный недостаток, это ограничения по сумме займа. Тут у каждой компании она своя. Поэтому автомобиль или квартиру на такой вариант кредитования вы не купите. Что касается сферы использования микрозаймов, тут она достаточно широка.

Применение микрокредитов населением Украины

Естественно, обращаясь за подобной услугой у каждого человека есть свои потребности и предпочтения использования полученных денежных средств. Давайте рассмотрим самые популярные варианты применения микрокредитов:

В основном, заёмщики решаются воспользоваться услугами икрофинансирования для того чтобы приобрести мобильные устройства, бытовую технику, телевизор, холодильник и многое другое;

Поимо этого, немалое количество заёмщиков используют полученные средства, в данный способ для того чтобы погасить оплату за те или иные услуги, на приобретение разных товаров;

Также, услугами микрокредитования, очень часто, пользуются предприниматели малого бизнеса, чтобы перекрыть кассовые разрывы;

Особенно помогает такой вид займа людям, которым не хватает несколько дней дотянуть до зарплаты;

Нередки ситуации, когда кредит помогает оплатить медицинские услуги, медикаменты;

Около десяти процентов заёмщиков решаются воспользоваться услугой микрокредитованеия для торжественных мероприятий;

Популярен этот заём в ситуациях, когда в доме, квартире ремонт. Именно в этом случае, потребитель может докупить нужное количество материала, составов и многого другого;

Настоящей "палочкой-выручалочкой" средства становятся тогда, когда человек по тем или иным причинам потерял работу, а на новую только устроился. Взяв небольшую сумму денег, он сможет дотянуть до своей зарплаты;

Берут небольшой кредит и для того, чтобы погасить предыдущий заём.

В общем, выше были названы лишь самые популярные цели использования микрокредита гражданами нашего государства.