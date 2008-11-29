Борги українців по комуналці на 1 жовтня 2017 року

Останнім часом столичні теплопостачальники почали масово киянам, судами, штрафами та арештом майна за несплату комунальних боргів. Боржники скаржаться, що їх вимоги про перерахунки платежів ігноруються.

Перед опалювальним сезоном кияни все частіше отримують листи де зазначено, що на них подають в суд, за рішенням якого з них стягнуть суму боргу, штрафну пеню, судові витрати і навіть послуги адвоката, в київських судах вже навіть призначені такі засідання.

Зокрема, 15 жовтня і 11 листопада в Голосіївському суді розглядатимуться позови від теплопостачальника «Теплопостачсервіс» проти жителів ЖК «Лікоград» на Теремках. У «Теплопостачсервісе» стверджують, що мешканці «Лікограда» за минулий опалювальний сезон заборгували близько 15 млн грн, через що ситуація напередодні опалювального сезону критична. У той же час мешканці скаржаться, що суми в платіжках невиправдано завищені.

«Мені нарахували за місяць 5900 за опалення квартири площею 49 кв. м. При цьому тепло в квартиру не надходило, так як у нас опломбовані крани, оскільки ми там не живемо. Є і висновок головного інженера », - обурений киянин Сергій Черничко. Його сусідка Юлія Колтукова також обурена, що їй призначили борг за гарячу воду, якої вона взагалі не користується, так як у неї встановлений бойлер. А житель сусіднього будинку Дмитро Ковшун дивується, що спочатку йому пред'являли борг в 9 тис. грн, а зараз він сам собою «усох» до 6 тис. Грн. «Це лише підтверджує, що цифри в платіжках зі стелі», - сказав він.

У «Теплопостачсервісі» запевняють: всі розрахунки за опалення зроблені відповідно до тарифів, затверджених НКРЕКУ.

Заборгували мільярди

Набагато масштабніше проблема з несплатою боргів «Київенерго». «Станом на 1 вересня жителі Києва мають нам за опалення 1,35 млрд грн, а за електроенергію - 363,3 млн грн. Найбільші боржники по теплу - споживачі Святошинського та Деснянського районів, а по електроенергії - Дарницького, Святошинського та Солом'янського районів », - кажуть в прес-службі компанії. За словами енергетиків, їм доводиться йти на крайні заходи, звертаючись з позовами до суду, так як жителі категорично відмовляються оплачувати квитанції.

Ми змушені надсилати боржникам повідомлення і звертатися до суду. Адже якщо нам не платять, ми, в свою чергу, не можемо розплатитися за газ з «Нафтогазом», внаслідок чого можуть виникнути перебої з опаленням

На сьогоднішній день компанія передала 1,2 тис. Справ боржників до суду і вже видано 645 судових постанов про стягнення заборгованості.

За словами юристів, оплачувати борги все ж доведеться. «Якщо ви не згодні з платіжками, пишіть скарги і свої вимоги постачальника послуг. Якщо він вас ігнорує, подавайте на нього в суд, який може зобов'язати постачальника пред'явити вам калькуляцію цифр. Але якщо суд визнає суми законними - доведеться платити », - говорить« Вістям »юрист компанії« Ілляшев і Партнери »Роман Марченко. Адвокат Іван Ліберман радить відвідувати судові засідання, щоб споживачів не визнали винною стороною без їх відома.

«Кияни можуть попросити суд призначити різні експертизи, які допоможуть визначити правильність нарахованих їм тарифів або провести фінансовий аудит в компанії - постачальника послуг. Після чого залишається тільки сподіватися, що поки пройде час, витрачений на експертизи, тарифи НКРЕКУ визнають незаконними та борги будуть перераховані », - зазначив Ліберман. Визнання тарифів незаконними вимагає і екс-міністр ЖКГ Олексій Кучеренко: «У червні минулого року ми подали в суд на НКРЕКУ. Але поки наша справа «бовтається» в судових позовах. В умовах кризи ці драконівські тарифи добивають громадян, яким зараз буде вкрай складно відбиватися в судах від постачальників комунальних послуг ».

Чого можуть позбавити

Якщо у киян немає грошей оплатити борги, то суд, за словами адвоката Івана Лібермана, може накласти арешт на їх рухоме і нерухоме майно. «Відповідно до Закону про виконавче провадження, спочатку накладається арешт на рухоме майно. Тобто забирають все, що можна винести: меблі, аудіо- і відеоапаратуру, ванни, унітази, навіть можуть зняти розетки. Закон тільки забороняє забирати холодильник, нижню білизну, комплект зимового одягу, дитячі речі, консервацію і домашні тапочки, якщо вони стоптані на 50% », - пояснює він.

За словами адвоката, судові виконавці продають конфісковані речі, а гроші з прибутку перераховують на оплату боргів. «Якщо ж цієї суми не вистачить, тоді заарештують нерухомість, тобто квартиру. Правда, до таких крайніх заходів навряд чи дійде », - впевнений Ліберман.