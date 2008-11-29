ЄС та США: Гендерна пенсійна нерівність

Гендерна пенсійне нерівність, можливо, не так широко відомо, як гендерна нерівність в оплаті праці, однак перше твердження є більш поширене.

Серед тих, хто сьогодні в ЄС на пенсії, жінки в середньому мають на 39% менше пенсійного доходу (від державних пенсій до пенсій роботодавця), ніж чоловіки. Це різко збільшує загрозу для жінок в літньому віці опинитися за межею бідності, констатує Європейський інститут гендерної рівності.

Реформа європейських пенсій, яка ще сильніше пов'язує розмір виплат з особистим внеском в період трудової діяльності, означає, що нерівність може лише збільшитися.

Пенсійний розрив - це в першу чергу відображення ринку праці. Жінки в середньому працюють менше годин, ніж чоловіки, а також на нижче оплачуваних професіях протягом меншої кількості років. Тому їх трудові пенсії набагато менші.

Але перебування жінок на пенсії обходиться державі дорожче. У Європі вони, як правило, виходять на неї раніше, ніж чоловіки, та й живуть вони в середньому на п'ять років довше.

Жінки, як правило, більш обережні, ніж чоловіки, і частіше вважають за краще готівку або інвестиції з фіксованим доходом. Консалтингова фірма Mercer стверджує, що жінки на 67% частіше, ніж чоловіки, інвестують в захисні фонди з більш низьким очікуваним рівнем зростання. Таким чином, жінки без фіксованої пенсії, як правило, бідніші.

Найбільше нерівність спостерігається в країнах, де велика частина трудової пенсії формується з пенсійних накопичень або де державні виплати, як, наприклад, соціальне забезпечення в Америці, безпосередньо пов'язані з відрахуваннями протягом життя.

У Нідерландах, які мають давню традицію псевдообовязкових трудових пенсій, чоловіки не тільки частіше мають пенсійні заощадження, та вони ще і в два рази більші, оскільки більшість голландських жінок працюють неповний робочий день і вони виходять на пенсію раніше.

У Німеччині нерівність більше проявляється на заході, ніж на сході, де більше жінок працюють частково, внаслідок комуністичного минулого. У НДР жінки працювали майже стільки ж, скільки чоловіки, і їх пенсії були прив'язані до числа відпрацьованих років, а не до розміру доходу. Це також пояснює невеликий пенсійний розрив серед пенсіонерів інших країн Східної Європи. Цю історична спадщину необхідно враховувати при прогнозуванні того, яким може виявитися нерівність в майбутньому, вважає британський журнал The Economist.

Однак деякі останні події, в першу чергу стійкий перехід від державних пенсій до приватних, можуть посилити проблему. Надзвичайно важливо, щоб державні пенсії залишалися доступними в міру старіння суспільства. Але якщо жінки не будуть багато заробляти чи недостатньо зберігати, то нерівність буде тільки збільшуватися.

До цього слід додати зростаючий відсоток розлучень серед громадян старших 60 років (в Америці він подвоївся з 1990 р). І це надзвичайно небезпечна тенденція для жінок, які виходять на пенсію. Деякі жінки можуть розраховувати на пенсію чоловіка, інші - ні.

Найбільше повинні бути стурбовані жінки, які тільки починають свою кар'єру. Їх пенсії, на відміну від попередніх поколінь, будуть більше залежати від того, скільки вони зберігають.

Рецепти по скороченню розриву в оплаті праці всім добре відомі. Повинен бути доступ до недорогих послуг по догляду за дитиною, оплачувана відпустка по догляду за дитиною, а також більш гнучкий графік роботи. Частково вирішити цю проблему зможе і скасування нижчого пенсійного віку для жінок, що вже відбувається в більшості країн ОЕСР.

Однак в найближчому майбутньому жінки, швидше за все, продовжуватимуть мати відмінні від чоловіків кар'єрні траєкторії, тобто більше перерв (для виховання дітей і догляду за літніми батьками) і більш повільне просування по службі.

Однак недостатньо фокусуватися на нерівності. Якщо судити по таблиці, то жінки-пенсіонери в Естонії знаходяться в найкращому положенні (у них мінімальне нерівність). Але серед громадян ЄС, кому 75 років і більше, немає нікого біднішого, ніж естонці; і майже ніде немає такого розриву в очікуваній тривалості життя між чоловіками і жінками, а це означає, що люди похилого віку естонки часто живуть одні в злиднях або дуже близько до них. Те, що у чоловіків матеріальне становище не набагато краще, - слабка втіха.