Продовження статевого акту: методика та рекомендації

За даними невтішної статистики близько третини всіх чоловіків страждають від недостатньої тривалості статевого акту. Нормальний час сексу для представника сильної статі становить 3-5 хвилин. Але більшості жінок цього катастрофічно не вистачає. Тому будь-якого чоловіка, що піклується не тільки про своє задоволення, але і про відчуття партнерки, повинно цікавити, як продовжити статевий акт.

Причини короткого сексу

Статевий акт, що вважається коротким, не є передчасною еякуляцією. Але все ж його тривалості не вистачає для того, щоб задовольнити потреби обох партнерів. Причини недостатньої тривалості статевого акту схожі з причинами передчасного сім'явиверження. Різниця в тому, що вони мають не настільки яскраву вираженість.

Чому ж так відбувається? Виною можуть бути:

високий рівень сексуальної збудливості,

запальні та інші захворювання сечовидільної системи;

занадто коротка вуздечка;

надмірно висока чутливість ерогенної області пеніса.

Але причини, з яких не вдається продовжити статевий акт, можуть мати не тільки фізіологічний характер, наприклад:

часті стреси та перевтому;

неправильне харчування і спосіб життя;

тривале утримання;

невпевненість у собі та у власних силах.

З чого почати

Якщо причина криється не у захворюванні проблемного органу, то потрібно в першу чергу спробувати її усунути або звести до мінімуму.

Спосіб життя має колосальний вплив на здоров'я чоловіка в цілому і на статеву функцію зокрема. Те ж стосується і якості їжі. Тому відповідаючи на питання, як же продовжити статевий акт, необхідно ретельно переглянути своє ставлення до харчування та режиму дня.

Виключення з раціону хоча б на деякий час жирної, смаженої, здобної їжі і додавання овочів і фруктів в короткі терміни дає відчутні результати. Потрібно звести до мінімуму споживання кофеїну, навчитися обмежуватися ранковою чашкою кави. Деякі люди переконані в тому, що алкоголь є запорукою успіху тривалого сексу. Але це не зовсім так. Спиртовмісні напої і нікотин відносяться до найлютіших ворогів будь-якого чоловіка, зловживати ними вкрай небажано.

Слід приділити увагу фізичним навантаженням і частіше бувати на свіжому повітрі. По можливості потрібно переглянути регулярність «сексуальних епізодів». Систематичні тренування є запорукою тривалого сексуального контакту. Це правило поширюється і на повторне злягання. Другий статевий акт поспіль завжди триває набагато довше.

Як продовжити задоволення

Перша пастка, яку можна практикувати під час сексу, це тимчасове його припинення. Тобто, в процесі статевого акту, відчуваючи наближення кульмінації, чоловікові потрібно ненадовго зупинитися. Жінку це тільки заінтригує і надасть завзяття. А ось ерекція чоловіка трохи ослабне – це буде сигналом до продовження.

Цей прийом за час парування може використовуватися неодноразово і значно збільшить його час. Момент «перепочинку» можна трохи урізноманітнити, замінивши його оральними ласками або зміною пози. Це не тільки продовжить задоволення, але і додасть сексу родзинку.

Дуже вагома роль жінки в сексуальному житті пари. На жаль, не всі жінки знають, як продовжити час статевого акту. А адже їх сприяння в цьому питанні практично незамінне.

Жінка може допомогти не тільки емоційно розслабитися і відчути впевненість. Їй під силу значно збільшити тривалість близькості. Наприклад, коли чоловічий оргазм вже зовсім близький, партнерка може злегка натиснути на пеніс в місці зрощення головки з вуздечкою. Цей маневр моментально знизить сексуальне збудження.

А якщо вибрана поза, при якій партнерка знаходиться зверху, їй надається можливість повністю взяти процес у свої руки. Вона може контролювати швидкість, інтенсивність і глибину кожного проникнення. А це відмінно допомагає відстрочити фінал.

Більшість людей сприймають презервативи виключно як засоби контрацепції. Але вони дозволяють не тільки уникнути небажаної вагітності та специфічних захворювань, але і допомагають збільшити час сексуального контакту. Презерватив трохи знижує рівень чутливості головки пеніса, тим самим продовжуючи ерекцію.

Слабкий алкоголь, прийнятий в невеликій кількості, позитивно впливає на тривалість близькості. Келих (або пара) вина, випитий перед сексуальним контактом, підвищить збудливість партнерки і трохи заспокоїть чоловіка. Воно здатне знижувати реакцію і притупляти чутливість, а це дозволяє продовжити ерекцію і час парування.

Що радить народна медицина

Відвар з дубової кори надає заспокійливий вплив на всі системи людини. В тому числі і на статеву функцію у чоловіків. Семи — або десятиденний курс щоденного прийому цього відвару посилить еректильну функцію на тривалий час.

Благотворно впливає на тривалість статевого акту меліса. Її можна використовувати як добавку до чаю або приймати ванну з її маслами. В обох випадках трава надасть заспокійливу дію на весь організм і знизить чутливість.

Можна спробувати спеціальну техніку «стоп-старт». Вона тренує чоловіка стримувати кульмінаційний момент на самому піку. Регулярні заняття дають позитивний результат вже через півтора-два тижні.

Починати потрібно зі стимулювання пеніса з допомогою руки. Безпосередньо перед сім'явипорскуванням слід зупинитися і почекати коли збудження трохи спаде, потім продовжити. Вправу повторити тричі. В ідеалі потрібно домогтися того, що інтервал між перервами досягне 15 і більше хвилин.

Коли бажаний результат буде досягнутий, до вправи потрібно додати спеціальну змазку. Вона є додатковим збудником, прискорює настання оргазму, тому протриматися потрібний час буде складніше. Бажаний результат – 3 рази по 15 хвилин.

На третьому етапі перерви замінюються уповільненням темпу.

Коли вийде повністю контролювати настання оргазму можна переходити до практичного застосування прийомів під час сексу з партнеркою.

І головне, недостатня тривалість статевої близькості ні в якому разі не повинна призводити до повної відмови від сексу. Навпаки, потрібно систематично тренуватися і експериментувати.