В Україні прискорилося зростання цін

Інфляція в серпні прискорилася до 16,2% в річному вираженні. Тоді як за липень показник становив 15,9%, за даними Державної служби статистики України.

При цьому в січні-серпні споживчі ціни в Україні зросли на 14,4%. У річному вираженні найбільше зростання цін зафіксоване на овочі - 40,4%, вершкове масло - 30%, молоко - 28,9%, м'ясо - 28,7%.

У порівнянні з попереднім місяцем в серпні найбільше зросли ціни на яйця - 18% і м'ясо - 2,9%, при цьому знизилися ціни на овочі - на 21,5%, фрукти - 5,7%, одяг і взуття - 2, 4%.

Раніше прем'єр Володимир Гройсман пообіцяв зниження цін на м'ясо і автомобільний газ. Нагадаємо, Національний банк прогнозував прискорення зростання цін восени до рівня, що перевищує прогноз НБУ.