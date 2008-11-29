Какое кольцо купить для помолвки и как его выбрать

Какое кольцо лучше дарить в момент помолвки? Золотое колечко, подаренное при помолвке, не будет рядовым подарком. Скорее это символ, наделенный значительным смыслом. Даме очень важно, как пройдет предложение руки и сердца, а также ей важно знать, какое именно кольцо ей будет преподнесено потенциальным мужем. Часто это кольцо хранят как семейную ценность, передают детям и внукам. А это значит, что необходимо ответственно отнестись к его выбору.

Бюджет

Обязательно определитесь, сколько денег вы готовы выделить на покупку. На Западе предполагают, что парень должен подарить девушке золотое кольцо, которое стоит столько, сколько он зарабатывает за 1-2 месяца. Разумеется, каждой девушке приятно получить дорогой подарок, но все же перед покупкой хорошо подумайте. Не нужно брать кредит на кольцо, или влезать в огромные долги. Ведь вам еще придется праздновать свадьбу и планировать медовый месяц. Лучше подарите такое кольцо, которое вы можете себе позволить.

Конечно, будьте готовы к тому, что цена золотого кольца для помолвки будет довольно высокой, так как оно изготовлено из благородного металла и инкрустировано драгоценным или полудрагоценным камнем. Однако сейчас магазины предлагают очень широкий выбор разных колец и можно подыскать достойные варианты: vzolote.com.ua/315970-kolca-dlya-pomolvki.

Не стоит смотреть на обычные модели, особенно такие, которые предлагаются по распродаже. Вполне вероятно, что девушка может увидеть эту акцию, и ее мнение о вас испортится. Она решит, что вы недостаточно ее цените. Потратьте лишнее время и выберите что-нибудь необычное, хоть и недорогое.

Размер кольца для помолвки

Итак, вы определили бюджет для приобретения подарка, теперь необходимо узнать, кольцо какого размера предстоит выбрать. Это может показаться непростой задачей, но есть разные способы ее решить. Обсудите этот вопрос с подружкой невесты, но только обратитесь к такой, которая умеет хранить секреты и не выдаст тайну. Однако она тоже может не знать размера пальца подруги. Что же делать? Конечно, вы можете попытаться выяснить эту деталь сами. Если девушка носит кольца, можно взять одно из них и измерить его. Но даже в этом деле есть некоторые нюансы.

Учтите, что кольцо выбирается на безымянный палец правой руки! Если вы располагаете только колечком с другого пальца, учтите, то его диаметр будет чуть больше или меньше, чем у помолвочного колечка.

Если леди правша, но носит кольцо, которое вы собрались измерять, на левой руке, то, измеряя его, добавьте к его размеру 0,3-0,5 мм. Именно настолько пальцы одной руки отличаются от пальцев на другой.

Еще очень важно помнить, что кольцо при надевании на палец должно пройти через широкий сустав. Иногда об этой особенности забывают и купленное кольцо сложно снять или надеть.

Выбор камня и металла

Теперь, когда известен размер пальца вашей дамы, вы сможете отправиться в магазин. Главное, помните, что такое колечко обычно выполняется из ценных металлов и должно иметь внутри настоящий камень. Если вы решили удивить девушку и преподнести украшение с необычным камнем, то откажитесь от колец с жемчугом, рубином, опалом или бриллиантовой крошкой. Считается, что эти камни означают неудачу в будущем браке. Лучше остановите свой выбор на нежном колечке с одним, пусть даже маленьким бриллиантом (например, vzolote.com.ua/477033-kolca-s-brilliantami) — точно не ошибетесь, ведь этот вариант считается классическим.

Как бюджетный вариант вы можете рассмотреть золотое помолвочное кольцо с фианитом.

Кроме того, вы можете выбрать металл, из которого будет сделано украшение: обычное красное золото, либо белое, желтое. Подойдет также платина.