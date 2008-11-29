Меркель порівняла анексію Криму з поділом Німеччини

Розмірковуючи про анексію Криму, Федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель згадала історію об'єднання Німеччини.

Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".

Як відомо, раніше лідер "Вільної демократичної партії Німеччини" Крістіан Лінднер запропонував Європі закрити очі на анексію Криму, щоб налагодити відносини з Росією. Зокрема, його підтримав кандидат у канцлери від партії "Альтернатива для Німеччини" Александер Гауланд.

"Якщо я, наприклад, чую, що потрібно просто визнати російську анексію Криму, я міркую так: а що б сталося, якби тоді до нас в НДР було б таке ставлення, під девізом "Німеччина поділена, тут нічого не змінити", - заявила Меркель в інтерв'ю, підкресливши, що це питання не може бути заморожене.

Канцлер додала, що вважає дуже мужньою позицію тих людей в НДР, які були готові утримувати всю країну і вести її до об'єднання.