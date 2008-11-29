Ірма стала найтривалішим потужним ураганом, зафіксованим вченими

За словами дослідника Державного університету Колорадо Філа Клоцбека, іншого урагану "Ірма" більше не буде, оскільки Всесвітня метеорологічна організація до кінця року змінить ім'я стихії.

Ураган "Ірма" став найтривалішим потужним ураганом в історії спостережень. Про це повідомили дослідники Державного університету Колорадо.

"Ірма" встановила відразу кілька рекордів. Зокрема, швидкість вітру в урагані протрималася на позначці в 298 км / год протягом 37 годин.

За словами дослідника університету Філа Клоцбека, іншого урагану "Ірма" більше не буде, оскільки Всесвітня метеорологічна організація змінить ім'я стихії до кінця року.

Ураган "Ірма" посилився до максимальної категорії потужності 5 вересня. На наступний день він досяг північно-східній частині Карибських островів. Ураган розміром з територію Франції пройшов через острови Теркс і Кайкос, Барбуда, Сен-Мартен, а також Британські Віргінські острови, ламаючи на своєму шляху дерева і руйнуючи будівлі. 7 вересня, його швидкість знизилася до 265,5 км / год, однак він зберіг п'яту категорію потужності. Відомо про 14 загиблих в результаті стихії.

9 вересня в штаті Флорида оголосили евакуацію 5,6 млн осіб через ураган. Без електрики залишилося понад чотири мільйони осіб.

Президент американської компанії AccuWeather, що займається прогнозами погоди Джоел Майерс заявив, що сукупний збиток, нанесений економіці США ураганами "Харві" і "Ірма", становить близько $ 290 млрд, або 1,5% ВВП країни.