Зроблено перший крок до ліквідації податкової міліції

Кабінет міністрів України схвалив законопроект про створення Служби фінансових розслідувань. Про це повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк в соцмережі.

Він нагадав, що СФР пропонується створити замість податкової міліції, яка буде ліквідована. На думку О.Данилюка, це дозволить усунути тиск податківців на бізнес.

Законопроект передбачає фактично обнуління кадрового складу: до участі в конкурсі на службу в СФР не допускаються особи, які після 2010 року займали посади в економічних підрозділах силових органів.

Нові співробітники, які не мають досвіду оперативно-розшукової діяльності та досудових розслідувань, повинні протягом 6 міс. проходити стажування в СФР.

Після її створення буде ліквідована не тільки податкова міліція, а й департамент захисту економіки Нацполіціі України, а також аналогічний економічний підрозділ СБУ.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що закон про Службу фінансових розслідувань повинен бути прийнятий в цьому році, а сама служба повинна почати свою роботу на початку 2018 року.