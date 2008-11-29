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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Зроблено перший крок до ліквідації податкової міліції
Кабінет міністрів України схвалив законопроект про створення Служби фінансових розслідувань. Про це повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк в соцмережі.
Він нагадав, що СФР пропонується створити замість податкової міліції, яка буде ліквідована. На думку О.Данилюка, це дозволить усунути тиск податківців на бізнес.
Законопроект передбачає фактично обнуління кадрового складу: до участі в конкурсі на службу в СФР не допускаються особи, які після 2010 року займали посади в економічних підрозділах силових органів.
Нові співробітники, які не мають досвіду оперативно-розшукової діяльності та досудових розслідувань, повинні протягом 6 міс. проходити стажування в СФР.
Після її створення буде ліквідована не тільки податкова міліція, а й департамент захисту економіки Нацполіціі України, а також аналогічний економічний підрозділ СБУ.
Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що закон про Службу фінансових розслідувань повинен бути прийнятий в цьому році, а сама служба повинна почати свою роботу на початку 2018 року.
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