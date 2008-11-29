Експерти назвали причину зростання держборгу України

Зростання держборгу України з початку року було викликане декількома факторами. Про це йдеться в аналітичному огляді інвесткомпанії Dragon Capital.

Влада України залучили 2,2 млрд дол. кредитів від міжнародних організацій, в тому числі транш МВФ у розмірі 1 млрд дол., кредит макрофінансової підтримки від ЄС на 600 млн євро і 500 млн дол. у Світового банку під держгарантії для НАК "Нафтогаз України ".

Також Мінфіном були випущені облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) для збільшення капіталу держбанків - 1,9 млрд дол. в еквіваленті.

Крім того, збільшення доларового еквівалента держборгу сприяло зміцнення національної валюти на 4,9% з початку року, але воно ж дозволило скоротити співвідношення держборгу до ВВП до 74% з 81% в 2016 році.

Однак ключовим фактором зростання держборгу в липні став випуск ОВДП на 23 млрд грн. з метою збільшити акціонерний капітал націоналізованого Приватбанку, з якого колишні власники Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов вивели всі гроші під виглядом кредитів своїм компаніям.

Як повідомлялося раніше, державний борг України (прямий і гарантований) в липні виріс на 1,4% до попереднього місяця і склав 76,1 млрд дол. З початку року зростання склало 7,2% або 5,1 млрд дол., за даними Мінфіну.