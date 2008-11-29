Рада підтримала реформу освіти

Верховна Рада ввела 12-річне навчання в школі з 2027 року схвалила підвищення мінімальної заробітної плати вчителів до 4 прожиткових мінімумів для працездатних громадян поетапно до 2023 року.

За ухвалення в цілому відповідного законопроекту №3491-д на засіданні у вівторок проголосували 255 депутатів.

З фракції "Блок Петра Порошенко" на підтримку закону проголосували 110 народних депутатів, з фракції "Народний фронт" - 70, з фракції "Самопоміч" - 25, Радикальної партії - 14, "Батьківщина" - 13, із групи "Воля народи" - 11, а також 12 позафракційних парламентаріїв. Жоден депутат від "Опозиційного блоку" і з групи "Відродження" не проголосував "за".

При цьому проти законопроекту проголосували 16 депутатів: 14 від фракції "Опозиційний блок", один від "Блоку Петра Порошенко" і один позафракційний.

Закон передбачає, що повна середня освіта триватиме 12 років і складатися з початкової освіти тривалістю 4 роки, базової середньої освіти тривалістю 5 років, яке виходить в гімназії, і профільної середньої освіти тривалістю 3 роки, яке виходить в ліцеї або закладах професійної освіти. Навчання в школі діти можуть починати в 6 або 7 років (крім дітей з особливими освітніми потребами).

Результати навчання учнів після завершення кожного з рівнів освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації, яка може здійснюватися у вигляді зовнішнього незалежного оцінювання і для учнів молодшої школи здійснюється тільки з метою моніторингу.

Профільна середня освіта (старші класи школи) може бути двох напрямків - загальноосвітнім і професійним. Загальноосвітній передбачає поглиблене вивчення деяких предметів з урахуванням потреб і здібностей учня. Професійна освіта передбачає велику орієнтованість учня на потреби ринку праці з урахуванням його здібностей.

Навчання учнів за програмами 12-річної школи для початкової освіти розпочинається 1 вересня 2018 року, для базової середньої освіти - 1 вересня 2022 року і для профільної середньої освіти - 1 вересня 2027 року.

Закон визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, але відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або кілька дисциплін двома і більше мовами - державною, англійською мовою, на інших офіційних мовах Європейського Союзу.

Особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською мовою в окремих класах (групах) комунальних закладах дошкільної та початкової освіти.

Верховна Рада доручила Кабміну забезпечити з 2018 по 2023 року поетапне збільшення мінімальної зарплати вчителя до 4-х прожиткових мінімумів для працездатних (на даний момент - 6 736 грн).

Ухвалений парламентом закон передбачає можливість організації державно-приватного партнерства в сфері освіти на підставі договорів і може передбачати спільне фінансування установ освіти.

Крім того, передбачена добровільна сертифікація педагогів як зовнішнє оцінювання професійної компетентності педагога. За результатами сертифікації педагогічному працівнику видається відповідний сертифікат на 3 роки. Ті, хто пройшли сертифікацію, отримуватимуть щомісячну доплату в розмірі 20% посадового окладу на термін дії сертифіката пропорційно педагогічного навантаження.

Закон також пропонує забезпечити фінансування освіти з держбюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законом, в розмірі 7% ВВП.