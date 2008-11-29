Торгова політика Трампа стурбувала ЄС

Прихильність президента США Дональда Трампа торгового протекціонізму становить небезпеку для світової економіки.

Про це йдеться в конфіденційному документі комітету Європейського союзу з економіки та фінансів, опублікованому виданням Spiegel.

"Наслідки протекціоністської політики Д. Трампа можуть виявитися набагато більш руйнівними, ніж передбачалося до цих пір", - йдеться в документі.

Також побоювання європейців викликають плани офіційного Вашингтона щодо державних витрат. Глави фінансових відомств європейських країн вважають, що зростання державної заборгованості представляє США собою ризики для світової кон'юнктури в короткостроковій перспективі, викликаючи відтік міжнародних кредиторів з ринку.

У той же час, на думку фінансового комітету ЄС, намір Д. Трампа провести реформу оподаткування, яка зменшить податкове навантаження найбільш забезпечених американців, які не пом'якшить, а скоріше загострить проблеми, з якими стикається американська економіка.