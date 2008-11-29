Шлях до успіху у гральних автоматах

Яскраві, блискучі кольори ігрових слотів і автоматів не можуть залишити глядача байдужим. Хтось бажає скоротати час, хтось пограти на новому слоті, інші просто з цікавості долучаються до онлайн ігор. Але метою кожного є зібрати якомога більший куш, тобто обіграти Інтернет казино на гроші і збагатитися.

Існує чимало критиків, які стверджують, що всі ігрові автомати це прокляття і виграти в них нереально. Постійні плітки про те, що люди багато програють, тільки підливають масло у вогонь. На ділі ж список щасливчиків-мільйонерів, що забезпечили собі не тільки великий виграш, але і впевненість в завтрашньому дні, невпинно зростає.

Коли їм ставлять запитання: «Що стало причиною вашого успіху? Як виграти в автомати? », Вони, найчастіше, самі не можуть дати відповідь. Багато просто заходять покрутити барабани і самі не можуть повірити в те, що сталося. Але на ділі є і такі люди, що відпрацьовують персональні стратегії, які дають певний результат.

Гравці часто думають, що то є "глюк" автомата або гра по «особливій» системі граючи в онлайн казино. Та виграти в ігрові автомати на http://vulkan-igrovoy.com/grand/ можна і чесним шляхом, керуючись тільки здоровим глуздом.

Так, як же не втратити, а примножити наявні гроші?

Напевно, якби була певна схема або рецепт виграшів у казино, то сама гра стала б нецікавою. Казино швидко б збанкрутували, а відвідувачі приходили б туди як в касу за грошима, тож ж подібної універсальної схеми не існує, а існує лише удача і математика, завдяки яким, можна ну, як мінімум, знизити ймовірність програшу і збільшити ймовірність виграшу.

Математичні розрахунки щодо зниження ризику гри в казино

1. Не робіть занадто маленькі ставки.

Справа в тому, що граючи за маленьким ставками, ви будете грати довго, і ця гра саме для тих, хто бажає навчитися або просто отримує задоволення від самого процесу гри, зовсім не думаючи про виграш. Адже, чим більше ставок ви робите, тим потенційно більше програєте.

2. Поступово збільшуйте суму ставок.

Ця стратегія заснована на тому, що рано чи пізно автомат видасть вам великий куш. Єдина проблема полягає в тому, що для її застосування спочатку потрібна велика сума грошей. Сенс полягає в тому, що ви граєте на ігровому автоматі до тих пір, поки у вас не випаде виграшна комбінація.

Крім математики, існує ще й удача. Її не обчислиш за допомогою рівняння, зате вона часто ґрунтується на психологічному стані гравця.

Поради гравцям, яких варто дотримуватися при грі на реальні гроші

1. Перш ніж грати на реальні гроші, пограйте в демоверсії казино. Це допоможе Вам розібратися з правилами гри і дасть необхідний досвід.

2. Ретельно вибирайте казино, в якому плануєте грати. Почитайте форуми і відповідну літературу.

3. Перш ніж вестися на бонуси, що надаються казино, ретельно ознайомтеся з умовами гри.

4. Приступаючи до гри, визначте точну суму, яку ви готові сьогодні програти. Це допоможе вам контролювати ситуацію в грі і не залишить вас повним банкрутом.

5. Не грайте в борг, на чужі гроші, так як беручи чужі віддавати доведеться свої.

6. І нарешті, вірте в себе, бо це головна запорука успіху.