Українські вузи скотилися на дно рейтингу

Львівський політехнічний інститут, Київський політехнічний інститут, Київський національний університет ім. Т.Шевченка, Харківський національний університет ім. В.Каразіна втратили свої позиції у світовому рейтингу університетів вищої освіти Times.

У 2016-2017-х рр. вони перебували нижче 800-ї позицій (всього там було 980 ВНЗ). У рейтингу Times на 2018 й рік, який налічує 1 102 кращих університету, тільки КНУ ім.Т.Шевченка в чарті між 800-ю і 1000-й позицією.

Решта зазначені українські вузи - нижче 1001-й позиції. При цьому в новий рейтинг потрапив Львівський національний університет ім.І.Франка.

Times - найбільший міжнародний рейтинг, який оцінює ВНЗ за всіма основними параметрами: навчання, дослідження, передача знань і міжнародний світогляд.

Для порівняння використовують 13 показників ефективності, щоб забезпечити найбільш повне і збалансоване оцінювання. Рейтинг Times піддається незалежному аудиту фірми PricewaterhouseCoopers.

Рейтинг 2016-2017-х років, в який входили установи з 79 країн, вперше за 12-річну історію чарта очолив університет з Великобританії - Оксфордський університет.