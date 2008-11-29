З чого побудувати будинок і чому

Очевидно, що в більшості випадків люди хочуть жити в теплому, красивому, міцному, екологічному і не вибагливому в процесі експлуатації будинку, будівництво якого обійдеться в прийнятну суму і буде тривати не особливо довго. На жаль, немає будівельної технології, яка б одночасно забезпечувала рекордно високі показники по всім перерахованим характеристикам, тому доводиться шукати компромісні рішення. Більш того, одні і ті ж характеристики можуть досягатися різними способами, кожний з яких може різною мірою відповідати конкретній ситуації. Найбільший вплив на вибір технології будівництва накладає режим експлуатації будинку: постійне проживання, сезонне або по вихідним.

Будинок для постійного проживання

Будинок для постійного проживання повинен бути теплим — це аксіома. Для цього його стіни повинні мати низьку теплопровідність, але разом з тим бути досить тепломісткими. Стіни з теплоємних матеріалів є акумуляторами тепла і дозволяють підтримувати стабільну температуру в будинку навіть при використанні систем опалення з періодичних режимом роботи, таких, як печі і каміни. На жаль, матеріали з високою теплоємністю не можуть мати настільки ж високих теплоізоляційних характеристик, тому стіни в будинках для постійного проживання роблять багатошаровими. В найпростішому варіанті це цегляні або бетонні стіни із шаром утеплювача зовні, захищеним який-небудь обробкою. Яскравими представниками таких будинків є монолітні залізобетонні будинки, побудовані за технологією незнімної опалубки; панельні будинки з тришарових стінових панелей, в яких зовнішній та внутрішній шар залізобетону розділений шаром утеплювача; будинку з утеплених бетонних блоків, мають схожу з тришаровими стіновими панелями конструкцію. Прийнятні характеристики будуть і будинків з товстими стінами з легких бетонів щільністю 500-800 кг/м3 (газобетон, пінобетон, полістиролбетон, керамзитобетон і арболіт) або поризованої кераміки. Незважаючи на те, що ці матеріали поступаються по теплоізоляційним характеристикам утеплювачам, проблема з втратами тепла через стіни вирішується за рахунок збільшення товщини стіни (500 мм і більше), або додаткового шару утеплювача, монтується зовні будинку. По теплоємності вони теж поступаються залізобетону та цегли, але у поєднанні з шаром штукатурки сумарна теплоємність стін виходить достатньою.

За сучасним уявленням про енергоефективність, дерев'яні будинки без шару додаткового утеплення є недостатньо теплими для постійного проживання. Каркасні будинки добре підходять для постійного проживання, але зважаючи мінімальної теплоємності каркасних конструкцій у них доведеться використовувати системи опалення, розраховані на безперервну роботу, або теплоємні печі.

Літній будинок

Оскільки у будинках для сезонного проживання або, простіше кажучи, на літніх дачах живуть переважно в теплу пору року, особливо жорстких вимог до теплоізоляційним характеристикам їх стін і перекриттів не пред'являється. Це означає, що такі будинки можна будувати на будь-який з існуючих технологій, не вдаючись до додаткового утеплення. Для того щоб в літньому будинку було прохолодно в липневу спеку і разом з тим досить тепло серпневими ночами, буде достатньо як дерев'яних стін із бруса або оциліндрованої колоди, так і відносно тонких (20-30 см) стін з газобетону, арболіту або керамзитобетону, товщина яких буде вибиратися з міркувань конструкційної міцності будинку. У каркасних ж конструкціях буде достатньо товщини утеплювача в 5-10 див.

Для тих, хто хоче, щоб їх заміський будинок максимально відрізнявся від остогидлої за зиму міської квартири, оптимальним вибором стануть дерев'яні будинки. Втім, при неможливості будівництва дерев'яного будинку виходом може стати оздоблення інтер'єру блокхаусом.

Будинок вихідного дня

З точки зору будівництва, будинок вихідного дня є найскладнішим, оскільки він повинен бути досить теплим, щоб у ньому не було холодно взимку, і в той же час не боятися морозу і різких перепадів температур. Але головне, в такому будинку повинна забезпечуватися можливість максимально швидкого підйому температури на кілька десятків градусів. Часто використовується в таких будинках підтримання мінімальних +5 градусів не є оптимальним виходом. Опалення порожнього будинку протягом усього тижня не тільки збільшує ризики, пов'язані з пожежною безпекою, але і призводить до суттєвих витрат на опалення, фактично марно викинутим грошей. Зовсім же без опалення навіть в дуже теплому будинку за тиждень морозів температура буде близькою до вуличної. Таким чином, в зимові місяці буде необхідно швидко прогріти будинок, піднявши температуру в ньому з мінус п'яти або навіть мінус п'ятнадцяти градусів до комфортних двадцяти градусів тепла.

Серед кам'яних будинків можна виділити будинки зі стінами з газобетону низької щільності (D300 або D400), оброблені зсередини не штукатуркою, а стіновими панелями, завдяки чому теплоємність стін буде практично такою ж, як і у каркасних будинків.

Для такого режиму експлуатації допустимим варіантом є і дерев'яні будинки. Вони будуть довше прогріватися, ніж каркасні, але набагато перевершувати кам'яні будинки, розраховані на цілорічне проживання.

Довгобуд неприйнятний

Мало кого приваблює перспектива відсвяткувати новосілля через 5-10 років після початку будівництва. В крайньому випадку розглядається варіант ударної будівництва з заселенням не пізніше ніж через рік, з подальшими опоряджувальними та іншими роботами в уповільненому режимі. Сучасні технології дозволяють будувати будинки дуже швидко і в будь-який час року. Від початку будівництва до заселення може пройти від тижня-півтора у випадку з модульними і каркасно-панельними будинками до більш ніж року у випадку з будинками ручної рубки з деревини природної вологості, які не тільки довго будуються, але і вимагають часу на проходження процесу усадки. Домокомплекти дерев'яних будинків збираються дуже швидко, аж до одного дня у випадку з невеликими і простими будинками. Якщо домокомплект зроблений з клеєного бруса або іншої сухої деревини, заселятися можна відразу; якщо ж з деревини природної вологості, то для найкращого проходження процесу усадки слід відкласти заселення на рік або півтора.

Будівництво кам'яних і каркасних будинків площею 100-200 метрів займає два-три місяці.

Таким чином, за винятком будинків з деревини природної вологості, всі інші будинки можна будувати досить швидко. В реальності основними причинами зниження темпів будівництва є перебої з фінансуванням і погана організація праці.

Кваліфікація будівельників

Не варто вибирати зовсім екзотичні для нашого регіону технології будівництва: вам просто не вдасться знайти будівельну компанію, яка вміє і приголосну будувати за цією технологією. Так, будинки з соломи, мазанки, землебитні будинки, будинки з бутового каменю і навіть будинку з цегли вже не є типовими для сучасних будівельників. Навіть якщо будівельна компанія візьметься будувати будинок за абсолютно новою для себе технології, результат буде складно передбачуваним і, можливо, дуже далеким від первісного задуму.

Найбільш популярними технологіями, якими володіють десятки будівельних компаній, є: серед кам'яних будинків — газобетон і незнімна опалубка; серед каркасних — класичний каркас і SIP-технологія (така, як готовий домокомплект из СИП панелей); серед дерев'яних — профільований і клеєний брус, а також оциліндрована колода.

З чого будувати будинок

Як бачите, питання, з чого будувати заміський будинок, зовсім не вичерпується особистими уподобаннями і повинен враховувати безліч, здавалося б, не пов'язаних безпосередньо з будівництвом факторів. Сьогодні, коли доводиться робити вибір з більш ніж сотні матеріалів і технологій домобудівництва, мало визначитися з тим, чи буде це кам'яний, або дерев'яний каркасний будинок, адже кожен з типів домобудівництва представлений багатьма десятками матеріалів. Для остаточного вибору необхідно більш глибоке вивчення характеристик і особливостей кожного з них. Тільки так можна вибрати оптимальний матеріал саме для вашого випадку.