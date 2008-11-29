Великобританія відгородиться від мігрантів стіною

В Кале зводять стіну, щоб зупинити проникнення мігрантів до Британії.

Повідомляється, що стіна покликана захистити, зупинити мігрантів і шукачів притулку у Великобританії, які намагаються залізти на вантажівки, які їдуть в порт Кале.

ЗМІ вже охрестили її "стіною ганьби".

Сама будова буде досягати чотирьох метрів у висоту і одного кілометра в довжину. Матеріалом послужить бетон, через що на стіну буде практично неможливо залізти.

Стіна буде знаходитися по обидва боки автомагістралі, що веде до порту. Недалеко від цієї дороги знаходиться табір біженців, де більш ніж 10 000 чоловік живуть в жахливих умовах.

Чинна "угода Ле Туке" визначає принципи британського прикордонного контролю на території Франції. Де-факто прикордонна зона знаходиться в Кале, але прохання про статус мігрантів там не приймаються.