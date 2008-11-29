Опалювальний сезон стане рекордно дорогим для українців

Грядущий сезон може виявитися рекордно дорогим для малозабезпечених українців, які отримують субсидії на оплату житлово-комунального господарства.

Це пов'язано з тим, що уряд Володимира Гройсмана скоротило тривалість сезону і нормативи, на які нараховується знижка до оплати ЖКГ.

Крім того, згідно з меморандумом з МВФ вже найближчим часом Національна комісія енергетики та ринків комунальних послуг повинна ввести абонентську плату на газ.

Уже в жовтні українцям прийдуть перші платіжки за опалення. Якщо раніше субсидія покривала витрати для таких сімей з 1 жовтня по 30 квітня, цей опалювальний сезон закінчиться 15 квітня.

Якщо включити опалення раніше або закінчити опалювальний сезон пізніше, за зайвий місяць доведеться платити без субсидії. Крім того, скоротилися і норми споживання, на які нараховується субсидія.

Раніше вона покривала 5,5 куб. м газу на опалення 1 кв. м, зараз - 5 куб. м. Норматив споживання електроенергії скоротився з 65 до 51 кВт-год електроенергії для електричного опалення, а на центральне опалення - з 548 до 431 Мкал тепла.