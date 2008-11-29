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Просування корпоративного сайту
Компанії вигідно мати свій ресурс в Інтернеті - це дозволить збільшити її впізнаваність, залучити нову цільову аудиторію, забезпечити зворотний зв'язок. Просування корпоративного сайту направлено на забезпечення стабільного цільового трафіку, поліпшення поведінкових факторів, залучення відвідувачів на цільові сторінки, видача в ТОП брендових запитів.
Особливості просування корпоративного сайту
Як правило, на онлайн-ринок виходять компанії, які вже завоювали певні позиції і отримали популярність в традиційних секторах. Це обов'язково потрібно враховувати, так як принципи пошукової оптимізації відомих брендів і нових проектів трохи відрізняються. Просування корпоративного сайту полягає в наданні наступних послуг:
Типові проблеми при просуванні корпоративного сайту
Просування корпоративного сайту у Prodex замовляють, як великі компанії, і індивідуальні підприємці, так і керівники великих бізнес-проектів. Взаємодія між командою оптимізаторів і представниками великої організації може викликати певний набір проблем. Перше - це розбіжності при формуванні технічного завдання та пошукової стратегії. Замовникам в таких випадках потрібно звертатися до професійних SEO-фахівців, думці яких можна довіряти.
Друга проблема - неузгоджена структура. Немає чітких стандартів з приводу шаблону корпоративного сайту: він може змінюватися в залежності від багатьох факторів.
Третя проблема - багатоступінчатість узгодження. Просування корпоративного сайту, як і будь-яка оптимізація, має проводитися постійно, плавно, без пауз, але і без різких «стрибків». Однак у великих компаніях для прийняття рішень часто використовують багаторівневі системи менеджменту. Тому будь-яка ініціатива SEO-фахівців довго обговорюється і приймається - а в той час актуальність знижується.
Що потрібно для просування корпоративного сайту
Для пошукової оптимізації корпоративних ресурсів у prodex.ua використовують в цілому стандартний набір інструментів. Головний секрет успіху - забезпечити динамічний розвиток ресурсу, так як статичний, що не змінюється проект довго не затримається на вигідних позиціях. В процесі роботи потрібно враховувати кілька факторів:
Зовнішнє просування корпоративного сайту пов'язано з добуванням посилань на авторитетних ресурсах. В даному випадку краще всього звертатися в галузеві ЗМІ: огляди і новини, що публікуються в них, дозволять забезпечити живі переходи зацікавлених користувачів. На початку розкрутки доцільно використовувати інструменти інтернет-маркетингу. Ще одна важлива вимога - наявність профілів компанії в соціальних мережах. Це також потрібно для підтримки іміджу, зворотного зв'язку, збільшення аудиторії.
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