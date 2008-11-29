Енергоатом скоро припинить вивезення ядерного палива з України

НАЕК "Енергоатом" планує з 2019 роки припинити вивезення відпрацьованого ядерного палива з трьох українських АЕС на переробку в Росію. Про це повідомив президент компанії Юрій Недашковський під час візиту в США.

"У нас залишалася остання вразлива точка - це залежність від послуг з вивезення відпрацьованого ядерного палива. Три наші станції були прив'язані до Російської Федерації. На Запорізькій АЕС є своє пристанційне сховище, а з трьох інших станцій ми були змушені вивозити. З 2019 роки ми припиняємо вивозити в Російську Федерацію", - сказав він.

За словами Ю.Недашковського, замість цього відпрацьоване ядерне паливо буде зберігатися в побудованому в чорнобильській зоні відчуження централізованому сховищі відпрацьованого ядерного палива.

В американському штаті Нью-Джерсі Ю.Недашковський відвідав завод американської інжинірингової компанії Holtec, яка буде виробляти контейнери для зберігання відпрацьованого палива в чорнобильському ЦСВЯП.

"Ми побудуємо в Україні централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива. Все в одному місці і безпечно, з використанням найсучасніших технологій. Це означає, що радіаційний фон буде мінімальним, практично нульовим. Все це буде в Чорнобильській зоні відчуження. І обладнання для вас ми плануємо робити прямо тут, на цьому заводі ", - заявив президент компанії Holtec Кріс Сінгх.

Нагадаємо, на початку червня 2017 року Кабмін затвердив проект будівництва ЦСВЯП, куди буде надходити відпрацьоване ядерне паливо з Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС, оператором яких є "Енергоатом". За даними Міненерговугілля, в цьому сховищі із застосуванням технології поверхневого "сухого" зберігання компанії Holtec International буде протягом 100 років безпечно зберігатися ядерне паливо.

Через відсутність власного сховища "Енергоатом" змушений щороку витрачати близько 200 млн дол. На оплату послуг з вивезення та переробки відпрацьованого ядерного палива на територію Росії.