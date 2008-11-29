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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Скільки українців жертвують на благодійність
Україна зайняла 90 місце з 139 в світовому рейтингу благодійності World Giving Index 2017, говориться в повідомленні міжнародного благодійного фонду Charities Aid Foundation (CAF).
На благодійність жертвують кошти 29% українців. За даними дослідників, благодійників в Україні стало більше.
Четвертий рік поспіль рейтинг очолила М'янма. За даними дослідників, пожертвування робить 91% населення країни. В основному в країні жертвують гроші монахам. Друге місце в рейтингу благодійності зайняла Індонезія, а третє - Кенія.
У рейтингу World Giving Index 2017 проаналізовані показники минулого року, було опитано 146 тис. чоловік в 139 країнах.
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