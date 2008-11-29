В ООН не бачать прогресу в розслідуванні Україною злочинів на Майдані в 2014 році

У Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні заявили, що підозрювані в розстрілах на Майдані в 2014 році і в організації заворушень в Одесі 2 травня втекли з країни і продовжують уникати відповідальності.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні не бачить за три роки істотного прогресу в залученні до відповідальності осіб, винних у вбивствах протестуючих на Майдані в 2014 році і в трагедії 2 травня того ж року в Одесі. Про це 12 вересня заявила голова Моніторингової місії ООН Фіона Фрейзер, повідомляє "Укрінформ".

"Більше трьох років пройшло з тих пір, коли загинули люди під час протестів на Майдані і 2 травня 2014 в Одесі, але було досягнуто мало прогресу щодо притягнення винних до відповідальності, розслідування відбуваються із затримками, підозрювані втекли з країни і продовжують уникати відповідальності", - заявила Фрейзер.

За її словами, ці справи є відображенням "систематичного недоліку відповідальності за порушення прав людини і переважного відчуття безкарності".

Фрейзер нагадала, що український уряд ще на початку розслідування цих справ запросило моніторингову місію ООН з прав людини спостерігати за ходом слідства.

Вона також повідомила, що Моніторингова місія ООН обробляє запит генеральної прокуратури України про можливість надання міжнародної судово-медичної експертної допомоги в розслідуванні подій в Одесі 2 травня 2014 року.

В кінці 2013 року - початку 2014 року в Україні відбулися масові акції протесту, які привели до зміни влади. Під час акцій протестуючих протистояли правоохоронні органи і найняті владою озброєні бандити (ТІТУШКИ). За словами екс-генпрокурора Віталія Яреми, лише з 18-го по 20 лютого 2014 року було убито 77 протестуючих, близько 700 осіб тоді отримали поранення.

У квітні 2017 року начальник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк заявив, що у справах євромайдан повідомили про підозру 360 людям, 232 обвинувальних акту направлено до суду. Він додав, що реальний термін отримав лише один ТІТУШКИ.

2 травня 2014 року в Одесі відбулися масові зіткнення. В результаті конфлікту і подальшої пожежі в Будинку профспілок загинуло 48 осіб, понад 200 отримали поранення.