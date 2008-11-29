Що краще одягати на малюка

Що вибрати: розлітайку з повзунками або чоловічок? Багато матусь задають собі і іншим це питання. Ми розглянемо плюси і мінуси кожного виду одягу, а що вибрати - вирішувати вам.

Сорочечка - це перший одяг для новонароджених діток. Зручність сорочечки ( кофтинки ) полягає у застібанні або зав'язуванні на плічках або попереду, її не потрібно одягати через голову. Ще одна перевага сорочечки ( кофтинки ) полягає в тому, що вона злегка прикриває пупок, що дає можливість швидкого доступу до пупка (перший місяць дитини необхідно робити обробку пупка). Якщо дитина забруднила штанці (повзунки), то змінюється нижня частина, розлітайку міняти не треба ( на відміну від боді або чоловічка). Розмірна сітка сорочечок 50,56, 62, 68 розрахована до 6 місяців ( до того моменту, коли дитина починає активно повзати, сидіти ), для дітей старше 6 міс. краще одягати кофтинки або інший одяг. Матеріал повинен бути приємним на дотик і м'яким і не викликати подразнень на шкірі. Тому для першого місяця життя краще придбати розлітайку (кофточку) зі швами назовні. Якщо ви одягаєте дитині повзунки на лямках, то сорочечка відмінно підійде і завершить образ.

Колірна гамма, малюнки порадують не тільки мам, але й малюків. Купуючи сорочечки (кофтинки) з повзунками ( штанцями) однієї колекції ви економите час підбираючи речі один одному, доповнюєте образ і ваш малюк завжди буде чарівна. Повзунки –необхідний для малюків одяг. Є 2 види повзунків, які найбільш поширені у використанні - повзунки на гумці, повзунки на лямках. Для маленьких (новонароджених) діток краще використовувати повзунки на гумці. Гумка у таких повзунків може бути широкою або звичайної. При виборі таких повзунків необхідно звернути увагу на гумку - вона не повинна тиснути. Бажано, що б шви у таких повзунки були назовні, тоді вони не будуть натирати шкіру дитини, так як в цьому віці вона дуже ніжна. Коли малюк починає активно перевертатися, починати повзати свій вибір можна зупинити на повзунках з лямками (високі повзунки). Застібка повзунків фіксується на плічках, що дає повну свободу рухів.

При виборі повзунків так само необхідно звернути увагу на матеріал. Для холодної пори підійдуть повзунки з байки, з начосом, для теплого часу року бавовняний трикотаж.

Широка розмірна сітка дозволяє вибрати необхідний розмір. Колірна гамма різноманітна = зелені, жовті, рожеві, з малюнком, оборками, комбінованим малюнком, смугасті і т. д.

До кожним повзунка можна підібрати боді, розлітайку або кофточку з однієї колекції або колірної гами.

Ще один вид натільного одягу для малюків це чоловічки. Цей вид одягу назвали так не даремно - адже він повністю повторює тіло малюка - його «друга шкіра». Чоловічки приносять лише задоволення, легко одягаються, не ускладнюють руху малюка, легко змінюється памперс. Мінус чоловічків – якщо дитина забруднить чоловічок, то доводиться змінювати його цілком, на відміну від сорочечки з повзунками. Чоловічки в основному застібаються на кнопочки попереду, або з боку. Для весняного і літнього періоду можна використовувати легкі, для зими та осені використовують як верхній вид одягу. Такі чоловічки можуть бути в'язаними, на утеплювачі, махрові і т. д. Розмірна сітка чоловічків у з 56 р. на 86 р. З року для діток використовують піжами.

Колірна гамма, різноманітність малюнків та тканин у інтернет-магазині дозволяє вибрати моделі як для дівчаток так і для хлопчиків. Якщо ви не знаєте стать дитини, можна купить колірну гамму, яка підійде як для хлопчика, так і дівчинки.