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Заочное обучение в Украине. Киевский институт бизнеса и технологий
Совмещать учёбу с работой – что может быть приятнее и полезнее? Главное не ошибиться с выбором учебного заведения, и получить качественное высшее образование.
Заочная форма обучения в КИБиТ
Совмещение работы и учёбы свидетельствует о наличии у человека практического интереса. Киевский институт бизнеса и технологий ориентирован на воспитание практиков и формирование профессионалов, восстребованных на современном рынке труда. Заочная форма обучения в КИБиТ предназначена для тех, кто не теряет времени даром, и не разделяет работу в компании и обучение высшем учебном заведении. Дипломный проект такого студента – не просто написанная и защищённая работа, а разработка новых методов оптимизации деятельности его собственной компании.
Обучение на заочном отделении даст вам следующие преимущества:
Набор на заочное обучение в КИБиТ проводиться на следующие факультеты:
Учиться на заочном не сложно, но не стоит забывать, что всё зависит от самого студента и его старания. Если вам сложно организовать своё личное время и найти в расписании место для учёбы, преподаватели Института помогут это сделать с помощью специальных мастер-классов по тайм менеджменту.
Как поступить на заочное и учиться в КИБиТ
Вы сможете получить статус студента, подав документы и пройдя отборочный конкурс по результатам трёх сертификатов внешнего независимого оценивания. Обязательным для сдачи является украинский язык и литература, второй и третий предметы выбираются Институтом (в зависимости от специальности) из следующего списка:
Человеку свойственно ошибаться, особенно в выборе будущей профессии. Возможность получить заочное второе высшее образование исправит ошибки молодости, и в последствие в вашей жизни появится интересная и перспективная работа. Даже если ваша специальность не имеет ничего общего с менеджментом, экономикой или психологией, после успешного провождения вступительных испытаний вы можете быть зачислены на второй курс.
Для поступления на второе высшее в Киевский институт бизнеса и технологий необходимо сдать вступительные экзамены на заочное отделение. В зависимости от специальности, сдаются следующие экзамены:
Узнать всё о заочном обучении в КИБиТ вы сможете, обратившись в приёмную комиссию Института по телефону +38 (050)3414242, а также посетив наш сайт www.kibit.edu.ua. Наши сотрудники подробно расскажут вам о правилах приёма, помогут сформировать пакет документов, а также дадут общие рекомендации по подготовке к экзаменам. Желаете поступить? КИБиТ поможет вам сделать это правильно!
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