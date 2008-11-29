Заочное обучение в Украине. Киевский институт бизнеса и технологий

Совмещать учёбу с работой – что может быть приятнее и полезнее? Главное не ошибиться с выбором учебного заведения, и получить качественное высшее образование.

Заочная форма обучения в КИБиТ

Совмещение работы и учёбы свидетельствует о наличии у человека практического интереса. Киевский институт бизнеса и технологий ориентирован на воспитание практиков и формирование профессионалов, восстребованных на современном рынке труда. Заочная форма обучения в КИБиТ предназначена для тех, кто не теряет времени даром, и не разделяет работу в компании и обучение высшем учебном заведении. Дипломный проект такого студента – не просто написанная и защищённая работа, а разработка новых методов оптимизации деятельности его собственной компании.

Обучение на заочном отделении даст вам следующие преимущества:

Учёба без отрыва от производства

Использование в дипломной работе практической документации

Самостоятельное планирование учебной нагрузки

Развитие способностей к самоконтролю и самоорганизации

Набор на заочное обучение в КИБиТ проводиться на следующие факультеты:

Факультет менеджмента

Факультет экономики

Факультет психологии

Учиться на заочном не сложно, но не стоит забывать, что всё зависит от самого студента и его старания. Если вам сложно организовать своё личное время и найти в расписании место для учёбы, преподаватели Института помогут это сделать с помощью специальных мастер-классов по тайм менеджменту.

Как поступить на заочное и учиться в КИБиТ

Вы сможете получить статус студента, подав документы и пройдя отборочный конкурс по результатам трёх сертификатов внешнего независимого оценивания. Обязательным для сдачи является украинский язык и литература, второй и третий предметы выбираются Институтом (в зависимости от специальности) из следующего списка:

История Украины

Математика

Биология

Физика

География

Иностранный язык

Человеку свойственно ошибаться, особенно в выборе будущей профессии. Возможность получить заочное второе высшее образование исправит ошибки молодости, и в последствие в вашей жизни появится интересная и перспективная работа. Даже если ваша специальность не имеет ничего общего с менеджментом, экономикой или психологией, после успешного провождения вступительных испытаний вы можете быть зачислены на второй курс.

Для поступления на второе высшее в Киевский институт бизнеса и технологий необходимо сдать вступительные экзамены на заочное отделение. В зависимости от специальности, сдаются следующие экзамены:

«Основы бухгалтерского учёта» (специальность «Учёт и налогообложение»)

«Основы финансов» (специальность «Финансы, банковское дело и страхование»)

«Основы менеджмента» (специальность «Менеджмент», «Публичное управление и администрирование»)

«Основы психологии» (специальность «Психология»)

Узнать всё о заочном обучении в КИБиТ вы сможете, обратившись в приёмную комиссию Института по телефону +38 (050)3414242, а также посетив наш сайт www.kibit.edu.ua. Наши сотрудники подробно расскажут вам о правилах приёма, помогут сформировать пакет документов, а также дадут общие рекомендации по подготовке к экзаменам. Желаете поступить? КИБиТ поможет вам сделать это правильно!