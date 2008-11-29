Більшість українців вважають, що влада веде країну не тим шляхом

74,2% українців вважають, що влада веде державу в невірному напрямку. Про це свідчать результати опитування центру соціальних досліджень «Софія», передають Українські новини.

В цілому, експерти опитали 1 тис 210 осіб. Дані були отримані шляхом особистого інтерв'ю вдома у респондентів.

Відомо, що лише 2,1% українців схвалюють дії влади і вважають, що вона веде державу в правильному напрямку. Ще 14,7% вважають, що країна йде, скоріше, в правильному напрямку.

Не змогли відповісти на питання 9% респондентів.

Статистична похибка становить 3%.