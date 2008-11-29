Выводы аналитики по отзывам о Телетрейде совпадают с рейтингом брокеров ведущих агентств

Многочисленные Телетрейд отзывы интернет-пространства подтверждают безукоризненную чистоту репутации эффективного участника форекс-торговли, которого рейтинговые агентства позиционируют как брокера №1.

На многих профильных сайтах, в том числе на странице http://otzovik.org.ua/teletrade.html, можно найти отзывы о работе Teletrad, в которых присутствуют конкретные факты в подтверждение лидерства брокера на финансовом рынке в течение как минимум последнего десятилетия. Численность трейдеров-клиентов и партнеров в базе данных группы компаний постоянно растет.

Многие трейдеры стартовали в трейдинге после курсов и демо-счета ГК «Т»

В большом количестве отзывов о компании Телетрейд трейдерами уделяется внимание воспоминаниям о прохождении курсов и пользе, которую дали длительные тренировки с демо-счетом. Отмечается, что позитивные результаты форекс-торговли они не смогли бы получить без данного этапа своего становления.

В отзывах о Teletrade зафиксировано: у брокера №1 система обучения поставлена просто великолепно. Программы разнообразны и методически выверены. Тренеры и преподаватели умеют донести до каждого не только основы, но и нюансы успешного трейдинга.

Отличная оценка работе сотрудников ГК «Т» ставится в большинстве трейдерских отзывов

Выбирая бизнес-партнера форекс-торговли, многие ориентируются на ГК «Т». Такому решению способствует информирование потенциальных клиентов о надежности Телетрейда в отзывах работников и клиентов брокера, а также сотрудников иных авторитетных компаний-участников финансового рынка.

Среди позитивных качеств брокера кроме надежности называется:

высокий уровень доходности многочисленных клиентов;

профессионализм менеджеров и иных штатных сотрудников ГК «Т»;

обеспечение условий для успешной форекс-торговли и пр.

В отзывах сотрудники о Teletrade отзываются как о компании, в которой хочется работать максимально долго. Здесь в психологическом плане комфортно, ценят и никто не «напрягает». И ЗП на высоком весьма достойном уровне.

В Телетрейд отзывах сотрудников представительств ГК «Т» как нашей страны, так и около 40 других, можно прочитать подтверждаемую фактическими примерами информацию в позитивном ключе. Весь комплекс данных совпадает с рейтинговыми показателями и ориентирует на весьма длительные партнерские отношения.