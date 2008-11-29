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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Выводы аналитики по отзывам о Телетрейде совпадают с рейтингом брокеров ведущих агентств
Многочисленные Телетрейд отзывы интернет-пространства подтверждают безукоризненную чистоту репутации эффективного участника форекс-торговли, которого рейтинговые агентства позиционируют как брокера №1.
На многих профильных сайтах, в том числе на странице http://otzovik.org.ua/teletrade.html, можно найти отзывы о работе Teletrad, в которых присутствуют конкретные факты в подтверждение лидерства брокера на финансовом рынке в течение как минимум последнего десятилетия. Численность трейдеров-клиентов и партнеров в базе данных группы компаний постоянно растет.
Многие трейдеры стартовали в трейдинге после курсов и демо-счета ГК «Т»
В большом количестве отзывов о компании Телетрейд трейдерами уделяется внимание воспоминаниям о прохождении курсов и пользе, которую дали длительные тренировки с демо-счетом. Отмечается, что позитивные результаты форекс-торговли они не смогли бы получить без данного этапа своего становления.
В отзывах о Teletrade зафиксировано: у брокера №1 система обучения поставлена просто великолепно. Программы разнообразны и методически выверены. Тренеры и преподаватели умеют донести до каждого не только основы, но и нюансы успешного трейдинга.
Отличная оценка работе сотрудников ГК «Т» ставится в большинстве трейдерских отзывов
Выбирая бизнес-партнера форекс-торговли, многие ориентируются на ГК «Т». Такому решению способствует информирование потенциальных клиентов о надежности Телетрейда в отзывах работников и клиентов брокера, а также сотрудников иных авторитетных компаний-участников финансового рынка.
Среди позитивных качеств брокера кроме надежности называется:
В отзывах сотрудники о Teletrade отзываются как о компании, в которой хочется работать максимально долго. Здесь в психологическом плане комфортно, ценят и никто не «напрягает». И ЗП на высоком весьма достойном уровне.
В Телетрейд отзывах сотрудников представительств ГК «Т» как нашей страны, так и около 40 других, можно прочитать подтверждаемую фактическими примерами информацию в позитивном ключе. Весь комплекс данных совпадает с рейтинговыми показателями и ориентирует на весьма длительные партнерские отношения.
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