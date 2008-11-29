Виды и использование металлопроката

Строительно-монтажные, электротехнические, нефтегазовые, химические и многие другие предприятия нуждаются в трубах и другой продукции из качественных цветных металлов. ООО «Ольга» предлагает клиентам купить металлопрокат в Харькове , Киеве и других городах Украины, гарантируя высокое качество и приемлемые цены.

Виды и применение металлопроката

Компания предлагает разнообразную продукцию из алюминия, меди и ее сплавов, бронзы и латуни. Самые популярные и востребованные формы проката:

Медная труба, очень устойчивая к вожже и ржавчине, прекрасно проводит тепло. Применяется при производстве узлов для теплообменников и при установке климатических установок. Изделие отпускается отрезками нужной длины или в бухтах. Кондиционерную трубу, отлитую в формах из двух различных сплавов, используют очень широко. В конструкции любой сплит-системы использована кондиционерная трубка из медных сплавов марок М1-М3. Латунная труба обладает такими же свойствами, но стоит дешевле.

Медный лист, обладающий кроме отличных технических характеристики, прекрасными декоративными свойствами, применяется при монтаже кровли и производстве контуров для теплообменников. Листы производятся из медных сплавов разных марок, самой популярной из которых в промышленности считается марка М1. Изготовитель предлагает такую продукцию в листах нужной формы и удобных рулонах.

Медная лента производится методом холодного катания и сворачивается в рулон для реализации покупателю. Ленту применяют в производстве теплообменников, обмотки для трансформаторов, силовых конденсаторов и элементов для строительных объектов. Инертные химические свойства позволяют использовать изделие в агрессивных средах на промышленных предприятиях.

Для приобретения металлопроката нужно правильно выбрать продукцию из множества предложений, определиться с ее объемом и оптимальной стоимостью.

Качественный металлопрокат для всех

Производитель металлопроката компания «Ольга» предлагает продукцию, абсолютно соответствующую ГОСТу. У нас закупают тонны высококачественных труб разного диаметра и листов нужной формы со склада в Харькове. Клиентами востребована такая редкая продукция, как медная лента для витражей, которую можно просмотреть здесь . Доставку можно заказать в города и мелкие населенные пункты Украины.

С партнерами мы сотрудничаем по выгодным для каждой стороны условиям. Цветной металлопрокат хранится в складах, расположенных в центре города.