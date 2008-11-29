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Виды и использование металлопроката
Строительно-монтажные, электротехнические, нефтегазовые, химические и многие другие предприятия нуждаются в трубах и другой продукции из качественных цветных металлов. ООО «Ольга» предлагает клиентам купить металлопрокат в Харькове, Киеве и других городах Украины, гарантируя высокое качество и приемлемые цены.
Виды и применение металлопроката
Компания предлагает разнообразную продукцию из алюминия, меди и ее сплавов, бронзы и латуни. Самые популярные и востребованные формы проката:
Для приобретения металлопроката нужно правильно выбрать продукцию из множества предложений, определиться с ее объемом и оптимальной стоимостью.
Качественный металлопрокат для всех
Производитель металлопроката компания «Ольга» предлагает продукцию, абсолютно соответствующую ГОСТу. У нас закупают тонны высококачественных труб разного диаметра и листов нужной формы со склада в Харькове. Клиентами востребована такая редкая продукция, как медная лента для витражей, которую можно просмотреть здесь. Доставку можно заказать в города и мелкие населенные пункты Украины.
С партнерами мы сотрудничаем по выгодным для каждой стороны условиям. Цветной металлопрокат хранится в складах, расположенных в центре города.
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