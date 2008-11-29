Європейська країна з найбільшою кількістю ісламістів

Названа європейська країна з найбільшою кількістю проживаючих у ній ісламістів

Жиль де Корчова, керівник антитерористичного спрямування в Європейському Союзі, заявив про те, що найбільша кількість фанатиків-ісламістів, близько 35 тисяч чоловік, в даний час знаходиться на території Великобританії.

Як передає Телеграф, Корчова зазначив, що з 35 тисяч як мінімум три тисячі ісламістів можуть бути небезпечними для суспільства і готувати теракти і провокації. «Сполучене Королівство ідентифікувало від 20 тисяч до 35 тисяч радикалів. З них 3 тисячі викликають хвилювання у MI5, а 500 з них знаходяться під постійною і особливою увагою», - підкреслив керівник.

Також він підкреслив, що представники розвідки впевнені, що протягом найближчих п'яти років бойовики ІДІЛ будуть регулярно робити спроби здійснити кібератаки на системи управління повітряними польотами або на атомні електростанції, і терористи навіть заплатять хакерам з Росії, щоб ті порушили найбільш важливі і цінні комп'ютерні системи.