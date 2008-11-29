Вплив місяця на людину. Чи існує він?

Думка про те, що повний місяць викликає дивну поведінку, існувала багато століть. У стародавніх культурах місяць вважався символом родючості, і з часів Стародавнього Риму люди звинувачували повний місяць у всіх дивних вчинках, звідси і слово «лунатизм», від латинської назви місяця. В останні кілька десятиліть різні вчені - гінекологи, епідеміологи, психологи і навіть один стоматолог - робили спроби з'ясувати правдивість цієї стародавньої легенди.

Виявляється, що яким би таємничим і привабливим не здавався місяць, її містичний вплив - скоріше вигадка, ніж реальність. Але поряд з цим дослідження виявилися такими ж загадковими, як і сам міф. В одному дослідженні вивчалися дані, зібрані на робочому місці. З'ясувалося, що при повному місяці на роботі дійсно знижувалися показники прогулів. Інше дослідження, проведене в 1982 році, звинуватило повний місяць в різкому стрибку ДТП, які припадали на вихідні дні, та пізніше встановили, що вчені вибрали повний місяць саме на ті дні, коли ймовірність ДТП збільшується. Ще одне дослідження, яке з'явилося набагато раніше в «Медичному журналі Нової Англії», вивчило тисячі випадків народження дітей за п'ятдесят один місячний цикл і встановило, що не було ніякого прогнозованого впливу на пологи або їх ускладнення. Вчені встановили, що більшість пологів відбулися в кінці тижня головним чином тому, що багато жінок вважають за краще стимулювання пологів перед вихідними, незалежно від повного місяця. Інші дослідження намагалися зв'язати повний місяць із збільшенням кількості дзвінків в токсикологічні центри, більш високими показниками спроб самогубств, великою кількістю попадання в психіатричні лікарні і зростанням вбивств.

Але на кожне дослідження, яке доводить цей зв'язок, доводиться інше дослідження, яке його спростовує. Давайте на секунду подумаємо про безпосередній вплив, якого земля зазнає від впливу повного місяця. І Місяць, і Сонце гравітаційно впливають на нашу планету. Коли вони знаходяться на одній стороні у фазі молодика, їх гравітаційні сили впливають на океани, викликаючи припливи. Коли вони знаходяться в різних сторонах - фаза повного місяця, - їх гравітаційні сили працюють один проти одного. Так як більшість людей стверджують, що гравітаційні сили місяця діють на нас, тому що ми на 80% складаємося з води, викликаючи щось схоже на приплив, то було б насправді більш розумно, щоб такий ефект був. Інша проблема полягає в тому, що слабкий гравітаційний вплив місяця помітно лише в океанах і прибережних районах, де масштаб набагато значніший. Але реальність така, що гравітаційний вплив місяця на людей дуже невеликий, в мільйони разів слабкіший ніж та сила, з якою ви впливаєте на книгу. Інша теорія припускає, що ефект повного місяця швидше пов'язаний з місячним світлом, ніж із змінами гравітації. Та, мабуть, важко повірити, що трохи більше місячного світла зведе з розуму натовпи людей, спровокує злочинців на злочини або викличе родові сутички.

Просто щоб переконатися, група вчених підготувала в 1996 році докладну доповідь, в якій було проаналізовано понад сто досліджень про вплив місяця. Цей узагальнений аналіз не виявив ніякого зв'язку між будь-яким місячним циклом і народженням дітей, випадками ДТП, злочинами, стихійними лихами і десятком інших подій, які зазвичай приписують місяцю.

Напевно, повний місяць реально впливає тільки на вчених - він дає їм ще один привід, як видно з цієї статті, проводити різні дослідження.