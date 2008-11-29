26 років: успіхи і провали української економіки

Запуск національної валюти гривні

Одним з атрибутів будь-якої незалежної країни є наявність національної валюти. Вже, мабуть, забули, що Україна з 1992 по осінь 1996 року взагалі не мала своєї національної валюти. Були купоно-карбованці, але насправді всім заправляв долар США і доларизація економіки України була всепоглинаючою. І хоча за час свого існування гривня не раз девальвувалася і знецінювалася, але все одно вона була і залишається основою нашої фінансової системи та економіки України. Не сваріть гривню. Яка економіка, така і гривня.

Спрощена система оподаткування

Спрощена система оподаткування з'явилася завдяки декрету Кучми в середині 90 років. Всі спроби провести закон були не вдалі. І тепер навіть важко уявити економіку України без спрощенки. Ця система оподаткування приносити мало доходу для держбюджету, часто використовується для «відмивання грошей» і «ухилення від сплати податків», але вона забезпечує роботою велику кількість українців. Багато українських бізнесменів, у тому числі й середньої руки без цієї системи просто не зможуть вести бізнес в Україні. Це наше завоювання.

Іпотечний бум 2002-2008

Іпотечний бум, який був 2002-2008 роках, показав, що таке справжнє зростання економіки. Ось саме так економіка і росте. Дуже багато українців змогли нарешті обзавестися своєю квартирою або будинком. Якість житла різко зросла. Але найголовніше - це дало можливість розвитку будівельному бізнесу і промисловості в цілому. Не забувайте, що будинки стоять в Україні з української арматури. Кожна гривня інвестована в будівництво дає зростання ВВП чотири гривні.

Аграрний бум

У 90-ті роки в Україну завозили і успішно продавали «ніжки Буша» (переморожене м'ясо птиці з США). І здавалося, що Україна назавжди приречена їсти чуже. Але минув час, і тепер уже наша країна годує інші країни м'ясом птиці і не тільки. Можна по-різному до цього ставитися, але Україна дійсно стала одним зі світових лідерів з виробництва та експорту кукурудзи, пшениці, ячменю, яєць, м'яса птиці, олії. Є успіхи у виробництві і експорті овочів. Аграрний бізнес, а точніше Аграрно-промисловий бізнес є основою української економіки. Саме аграрний бізнес допоміг Україні пережити кризу 2014-2015 років.

Експорт ІТ-послуг

Світ перебуває в стадії глобалізації та Інтернету. Якщо раніше головним попитом був експорт на прокачування газу через Росію то тепер все більше і більше попит на експорт ІТ-послуг. І Україна показала, що вона може ці послуги успішно продавати по всьому світу. За останні роки експорт ІТ-послуг України зріс більше ніж у два рази і вже перевищив 2,6 млрд. дол, але є ще куди рухатися і рости. Наші люди це можуть.

Гіперінфляція і гіпердевальвації початку 90-х

У 1993-1994 роках ціни міняли кожен день, а гроші знецінювалися на очах. Це були прорахунки українського уряду Вітольда Фокіна. Наша влада тоді ніяк не могла зрозуміти, що вже немає радянської економіки, але вони пробували зробити «китайський шлях», у результаті Україна стала світовим лідером по інфляції і девальвації. І потім з великими труднощами до 1996 році вдалося всі ці «експерименти» з економікою України припинити.

Приватизація

Приватизація дійсно дала можливість українським олігархам стати олігархами. Хоча на початку обіцяли і говорили, що приватизація збагатить українців і зробить їх рантьє. Але сам механізм приватизації а особливо методи проведення чітко показували, що влада часів Кучми хотіла зробити олігархів. Так що у них це вийшло, але ось українці раньте не стали. Хоча був шанс.

Валютне іпотечне кредитування

Коли запустили валютне іпотечне кредитування експерти попереджали, що це небезпечно. Але тоді ряд банківських фахівців, у тому числі з НБУ і великих банків, говорили, що тут немає ніякого ризику, так як в будь-якому випадку, якщо і буде девальвація гривні, то боржники будуть погашати кредити у валюті і банки, і клієнти нічого не втратять. Помилилися. Девальвація 2008-2009, 2014-2015 років практично зробила валютні іпотечні кредити непідйомними для боржників і як результат, банкам довелося списувати величезні збитки. Тепер вже ніхто і не згадує захоплені заяви окремих банкірів, що валютне кредитування - безризикове в Україні.

Банкопад

Масове закриття банків 2014-2017 роках фактично знищило банківську систему України. Зараз навіть великі банки не кредитують бізнес. Більш-менш працює споживче кредитування, але не працює іпотечне та авто-кредитування. Головним доходом банків стали комісійні операції з обслуговування клієнтів та фінансові операції з ОВДП та депозитними сертифікатами НБУ. Основа економіки України кредитування бізнесу не працює і не зрозуміло, коли запрацює.

Пенсійна реформа

Пенсії лаяли ще в часи СРСР і продовжують лаяти в Україні. Хоча вже давно немає УРСР, але пенсійна система в Україні залишилась, як при УРСР. Солідарна пенсійна система-це «совок», тому вона така неефективна і тому дуже маленькі пенсії у більшої частини населення і дуже величезні пенсії у невеликої групи осіб, які близькі до «годівниці». Ще в 90 роки говорили, що потрібно міняти пенсійну систему в Україні на європейську модель. Навіть прийняли всі закони, і ще з 1 січня 2003 року повинні бути запущена нова пенсійна модель, як в ЄС. Але тоді відклали на один рік запуск і відкладають і зараз. У результаті проблема пенсій в Україні була і залишається.

Олександр Охрименко