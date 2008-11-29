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Выбор шин для мотоблоков и другой хозяйственной техники в компании «Мирмэкс»
В небольших фермерских хозяйствах и на приусадебных участках в нашей стране сегодня широко используется такая многофункциональная техника, как мотоблоки. Они позволяют выполнять как культивационные работы, так и небольшие хозяйственные грузоперевозки. На большинстве моделей могут использоваться разные виды шин. Их выбор зависит от того, какой вид работ предполагается к выполнению. Чтобы успешно справляться с разными сельхозработами, необходимо купить шины для мотоблока, предназначенные для выполнения конкретных задач. В Украине широкий ассортимент такой колесной продукции представлен на рынке харьковской компанией «Мирмэкс».
Предложение по колесной группе товаров в харьковской компании «Мирмэкс»
Важной особенностью ассортимента покрышек и камер в данной компании является его разнообразие. При выборе такой продукции главными критериями являются:
В компании «Мирмэкс» предлагается продукция, оптимально сочетающая показатели доступной стоимости и необходимого для конкретных работ качества. Здесь можно подобрать шины для мотоблоков и мотокультиваторов, тачек и тележек, мотоциклов и мопедов. Широко здесь представлена и колесная группа для складского оборудования. Здесь можно подобрать как пневматические, так и литые пенополиуретановые колеса.
«Мирмэкс» - выгодные предложения по складской технике и колесной группе
Разнообразие ассортимента не единственное преимущество, предлагаемое покупателям этой харьковской компанией. Свой авторитет на украинском рынке фирма заработала благодаря:
Важна и возможность удобного и быстрого выбора требуемого оборудования непосредственно на сайте компании. Так, если предприятию необходимо купить подъемные столы ножничного типа, подобрать подходящие модели можно на соответствующей странице каталога: http://mirmex.com.ua/podemnii-gidravlicheskii-stol/. Процесс поиска, оплаты, доставки и эксплуатационного обслуживания необходимой техники отлажен так, чтобы максимально удовлетворить любые рабочие потребности заказчика.
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