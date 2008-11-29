Выбор шин для мотоблоков и другой хозяйственной техники в компании «Мирмэкс»

В небольших фермерских хозяйствах и на приусадебных участках в нашей стране сегодня широко используется такая многофункциональная техника, как мотоблоки. Они позволяют выполнять как культивационные работы, так и небольшие хозяйственные грузоперевозки. На большинстве моделей могут использоваться разные виды шин. Их выбор зависит от того, какой вид работ предполагается к выполнению. Чтобы успешно справляться с разными сельхозработами, необходимо купить шины для мотоблока , предназначенные для выполнения конкретных задач. В Украине широкий ассортимент такой колесной продукции представлен на рынке харьковской компанией «Мирмэкс».

Предложение по колесной группе товаров в харьковской компании «Мирмэкс»

Важной особенностью ассортимента покрышек и камер в данной компании является его разнообразие. При выборе такой продукции главными критериями являются:

диаметр и ширина покрышек;

форма и размер грунтозацепов;

норма слойности (PR-показатель), от которой зависит прочность и износостойкость покрышки;

стоимость, ориентированная на потребности отечественных потребителей.

В компании «Мирмэкс» предлагается продукция, оптимально сочетающая показатели доступной стоимости и необходимого для конкретных работ качества. Здесь можно подобрать шины для мотоблоков и мотокультиваторов, тачек и тележек, мотоциклов и мопедов. Широко здесь представлена и колесная группа для складского оборудования. Здесь можно подобрать как пневматические, так и литые пенополиуретановые колеса.

«Мирмэкс» - выгодные предложения по складской технике и колесной группе

Разнообразие ассортимента не единственное преимущество, предлагаемое покупателям этой харьковской компанией. Свой авторитет на украинском рынке фирма заработала благодаря:

высокому качеству и функциональности предлагаемой складской техники;

индивидуальному подходу к потребностям каждого заказчика;

выгодным гарантийным условиям и оперативному послегарантийному обслуживанию;

удобным возможностям доставки в разные регионы Украины;

гибкой ценовой политике (выгодные предложения постоянным покупателям, сезонные скидки и т.д.)

Важна и возможность удобного и быстрого выбора требуемого оборудования непосредственно на сайте компании. Так, если предприятию необходимо купить подъемные столы ножничного типа, подобрать подходящие модели можно на соответствующей странице каталога: http://mirmex.com.ua/podemnii-gidravlicheskii-stol/ . Процесс поиска, оплаты, доставки и эксплуатационного обслуживания необходимой техники отлажен так, чтобы максимально удовлетворить любые рабочие потребности заказчика.