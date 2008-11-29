Лють урагану «Харві» в Техасі

В результаті урагану «Харві» в Техасі, за даними ЗМІ, загинули щонайменше 40 осіб. Поки, офіційних даних про загиблих у стихії немає.

Як повідомляє The New York Times з посиланням на місцеву владу, в Х'юстоні і околицях міста були врятовані понад 13 тисяч осіб. Для запобігання мародерства в місті була введена комендантська година з півночі до 5 ранку.

Між тим, як повідомляє «Інтерфакс-Україна», президент США Дональд Трамп уже заявив, що ліквідація збитку, нанесеного «Харві», обійдеться в рекордну суму. «Можливо, в історії нашої країни ніколи не було нічого настільки дорогого. Ніколи не було нічого настільки історичного по збитку і ступеню жорстокості стихії, як „Харві“», — сказав американський лідер під час поїздки в постраждалий від стихії штат.

Він назвав шторм «жахливою» стихією і додав, що «ніхто ніколи не бачив такої кількості води». За його словами, «це трапилося в Техасі, і Техас зможе впоратися з чим завгодно».

У свою чергу губернатор Техасу Грег Еббот заявив, що «після того, що побачив президент США, його серце було розбите, однак він вважає, що Техас зможе відновитися».

26 серпня на американський штат Техас обрушився потужний буревій Харві. Початкова потужність урагану дорівнювала третій категорії за п'ятибальною шкалою Саффіра-Сімпсона, швидкість вітру досягала 201 км/ч. Президент США Дональд Трамп оголосив режим стихійного лиха в штаті Техас і закликав жителів проявляти максимальну обережність.

27 серпня стало відомо, що кількість жертв урагану «Харві», що обрушився на американський штат Техас, сягнула трьох.

Крім того, ураган спровокував найсильнішу повінь в Х'юстоні, звідки довелося евакуювати до 2 тисяч осіб.

Як повідомляли ЗМІ, за попередніми підрахунками, збиток від урагану Харві склав більше $100 млрд. Якщо дані підрахунки виявляться вірні, Харві не тільки увійде в десятку найбільш руйнівних за вартістю завданого збитку ураганів США, але стане найбільш спустошливим серед тих, які коли-небудь приходили на територію тропічних штормів.

Як виявилося, це було не найстрашніше, що приніс з собою «Харві». Буревій швидко втратив свою силу і за добу перетворився на тропічний шторм з рекордною кількістю опадів. Дощі йдуть в Техасі весь тиждень. Річки вийшли з берегів. Не витримала одна з дамб, побудована 80 років тому навколо комплексу озер Колумбія, які відіграють роль головного водосховища штату. Довелося спішно евакуювати понад 10 тисяч мешканців округу Бразория. Людей доставили в Х'юстон, який теж наполовину затоплений.

Понад 300 тисяч техасців змушені тулитися у тимчасових притулках. Зруйновані і затоплені 100 тисяч житлових будинків та інших споруд.

Ще одна реальна загроза — затоплений поряд з Х'юстоном хімічний завод компанії Arkema. Він випускав органічні речовини. Підприємство було зупинено 25 серпня і законсервовано на час урагану. Однак, як повідомив глава компанії Річард Роуэр, в результаті повені повністю порушено електропостачання. Затоплені навіть резервні генератори. Отже, відмовила система охолодження хімікатів, які зберігаються на заводі. Тут вже сталися два вибухи, зафіксований витік небезпечних речовин. З отруєнням госпіталізовано вісім поліцейських, які опинилися поруч із заводом.

У вівторок в Техас прилетіли президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія. Глава держави побажав особисто оцінити збиток, нанесений ураганом і повінню. Він пообіцяв техасцям небувалу допомогу і підтримку з боку федеральних властей. Сказав, що негайно натисне на Конгрес США з тим, щоб члени Палати представників і сенатори вишукали кошти у федеральному бюджеті на відновлення Техасу. Однак візит Трамп в зону лиха викликав, м'яко кажучи, недовіра у простих американців. Як повідомляють ЗМІ, у Білого дому в спеціальному резервному фонді є тільки 3 мільярди доларів на надання екстреної допомоги постраждалим від природних катаклізмів. Збиток, нанесений «Харві», за останніми даними, становить 160 мільярдів доларів! Обіцянки президента на тлі цих цифр виглядають настільки ж безглуздо, як і модельні туфельки на високих шпильках, в яких перша леді вирушила з Вашингтона в затоплений Х'юстон

Багато жителів Техасу, ризикуючи життям, рятують своїх домашніх тварин, а часом і чужих собак, кішок, коней, птахів. В соцмережах в останні дні з'явилося безліч фотографій і аматорських відео з затопленого штату.

До евакуації людей із зони лиха залучено національна гвардія. Використовується військова техніка. І все ж головною силою, на яку можуть розраховувати техасці, є взаємовиручка. Американці завжди славилися цим. Коли в США відбуваються подібні катаклізми, на допомогу постраждалим приходять і прості люди, і знаменитості. Часто тон задають зірки Голлівуду. Так, Бред Пітт після урагану «Катріна» (серпень 2005 року) збирав гроші і особисто брав участь у будівництві нових будинків замість зруйнованих в Новому Орлеані. Це житло потім було безкоштовно передано людям, що залишилися без даху над головою. Зараз Леонардо Ді Капріо пожертвував мільйон доларів у спеціальний фонд, створений для надання екстреної допомоги постраждалим в Техасі. Його прикладу послідувала Сандра Буллок, перепахувавши таку ж суму. Сім'я Кардашьян направила фонду 500 тисяч доларів

Вчора рівень води в річці Нечес досяг неймовірної відмітки — 25 метрів! Окружний суддя Жак Бланшетт видав розпорядження для всіх жителів округу Тайлер про обов'язкову негайну евакуацію. В наказі так і написано: «Їдьте або помрете!»