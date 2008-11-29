Угода про асоціацію ЄС і України набула чинності в повному обсязі

Договір був підписаний в 2014 році і ряд його положень, у тому числі про зону вільної торгівлі, застосовувався тимчасово до остаточної ратифікації.

Угода про асоціацію між Євросоюзом і Україною 1 вересня набрала чинності в повному обсязі. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман привітав з цим українців, написавши на своїй сторінці у Facebook: "Вітаю всіх українців з новою віхою нашого шляху в ЄС! Це надзвичайно важливий етап двосторонніх відносин".

Рада ЄС 11 липня поточного року завершила процес ратифікації угоди про асоціацію, яку було підписано в 2014 році. З 1 вересня 2014 року багато його положення в частині політичного та секторального співробітництва застосовувалися на тимчасовій основі. З 1 січня 2016 року також на тимчасовій основі застосовувалася її торгова частина - поглиблена і всеохоплююча зона вільної торгівлі.

За словами Гройсмана, "за цей час Європейський Союз став головним торговим партнером України. "Зараз торгівля з країнами ЄС становить 41,1 відсотка від загального обсягу зовнішньої торгівлі, а за перше півріччя 2017 року експорт товарів і послуг в ЄС зріс на 22,8 відсотка порівняно з аналогічним періодом минулого року і склав 9,4 млрд доларів", - йдеться в повідомленні українського прем'єра.

Історичним днем назвав у своєму Twitter 1 вересня 2017 року заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс:

Асоціація з ЄС - кращий захист від спроб дестабілізації ззовні

Громадян України привітав уповноважений уряду ФРН з питань співпраці з Росією, Центральною Азією і країнами "Східного партнерства" Гернот Ерлер (Gernot Erler). Берлін, за його словами, сподівається, що Україна використовує свій шанс і за допомогою послідовної реалізації угод з ЄС і обговорених реформ продовжить процес політичних і суспільних перетворень.

"Це стане умовою стабільності і процвітання в країні і кращим захистом від спроб дестабілізації ззовні. Німеччина і Євросоюз рішуче підтримують Україну в цьому питанні", - йдеться в заяві Ерлера, опублікованій на сайті МЗС Німеччини.