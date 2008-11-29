Українці відзначають серйозні погіршення охорони здоров'я

Якість медичних послуг у державних лікарнях і поліклініках за останні 2 роки погіршилася, на думку 47% опитаних соціологічної групою "Рейтинг".

Лише 10% побачили поліпшення, а 34% вважають, що в рівні якості державних медичних послуг нічого не змінилося. Ще 9% не змогли відповісти на дане питання.

Переважна більшість опитаних (71%) більше довіряє порадам щодо лікування або ведення здорового способу життя, отриманим від родичів і друзів.

У контексті порад щодо лікування лікарям швидкої допомоги довіряють 68% опитаних, кваліфікованим медсестрам – 66%, фармацевтам і аптекарям – 65%, сімейним лікарям і терапевтам – 63%, до "народних цілителів" і екстрасенсів прислухаються 15%.

У абсолютної більшості опитаних (93%) відсутня приватна медична страховка, відповідно мають її лише 7%. Слід зазначити, що навіть серед респондентів з більш або менш високими доходами (більше 5 тис. грн.) тих, хто має медичну страховку, – тільки 11%.

Значно зросла кількість тих, хто стверджує, що лікування для них і їх сім'ї обходиться дуже дорого: з 39% у жовтні 2016 р. до 61% в даний час. Лише 13% відзначили, що лікування для них є більш або менш доступним за вартістю. Навіть половина тих, хто має медичну страховку, заявили, що лікування їм обходиться дуже дорого.

Абсолютна більшість опитаних (97%) підтримують ініціативу про те, що медична допомога в Україні має надаватися всім особам незалежно від їх матеріального становища.