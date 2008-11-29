Придание индивидуального облика гостиной с коврами от Modakilim

Собственное жилище каждый мечтает превратить в место, от которого веет покоем и уютом. Для этого необходимо немало вещей. Удобная мебель, вещи, навевающие приятные воспоминания или наводящие на радостные мысли. Надо придать интерьеру индивидуальные черты, наполнить его тем, что ассоциируется у проживающих здесь людей с понятием комфорта, отразить в обстановке их индивидуальность. Для таких целей пригодится не столько отделка комнат, сколько те интерьерные мелочи, которыми их наполнят. Одна из таких деталей, необходимых в каждом жилье, - ковры всевозможных конфигураций.

Ковровые изделия для гостиной: финальный штрих к интерьеру

Если в некоторых других комнатах целесообразность таких изделий еще можно подвергнуть сомнению, то ковры для гостиной, наподобие тех, что предлагаются здесь , - практически обязательный элемент. Они позволят сами хозяевам и их гостям почувствовать себя уютнее, особенно в холодный период года, когда от голого пола становится немного зябко. Подобное изделие сыграет и эстетическую роль. Оно послужит тем штрихом, который придаст интерьерному решению завершенность, подчеркнет его неповторимость, стильность.

Некоторые люди, выбирая коврики для гостиной, сталкиваются с недостаточным ассортиментом подобных изделий в посещаемых специализированных магазинах. Выходом станет обращение в онлайновую торговую точку, где при выборе удастся существенно сэкономить время. Получится это за счет использования специального фильтра, по которому удастся задать все ключевые параметры будущего паласа:

размеры;

материал, из которого изготавливался;

форму;

стиль рисунка;

оттенки;

плотность и высоту ворса.

Желательно учесть, что оптимальными габаритами изделия, занимающего почти все пространство комнаты, будут те, что подразумевают минимум 30-сантиметровый отступ от стен. Универсальным решением станет коврик классической прямоугольной формы.

Красочное интерьерное дополнение

Не каждая комната требует крупногабаритного ковра. Если хозяева предпочитают минималистичное интерьерное оформление или помещение невелико по площади, в некоторых случаях огромные модели будут смотреться неуместно. Немало людей сомневается, нужны ли ковровые покрытия в кухнях или санузлах, где они быстро утрачивают первоначальный вид.

Это не означает, будто от подобных изделий обязательно надо отказываться. Средством создания уюта послужат предлагаемые на этой странице ковровые дорожки. Стелить их желательно около кухонного стола, в коридоре, в прикроватных зонах. Тогда они добавят оформлению комнаты красочности, если ее дизайн строг, позволят поиграть цветами и фактурами.