Кожен другий українець готовий стати посмертним донором

63% українців готові після своєї смерті стати донорами органів. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» у липні-серпні 2017 року.

25% українців не згодні віддати свої органи для трансплантації після смерті.

В той же час чверть опитаних - не підтримують ідею донорства після смерті, 12% - не визначилися. Більше підтримують таку практику в західних регіонах України серед молоді, чоловіків, заможних людей і тих, у кого є в сім'ї медики.

Дослідження проводилося у форматі особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face) з 26 липня по 2 серпня. Було опитано 1200 респондентів серед громадян України від 18 років і старше.

Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,8%.

Донор (від лат. dono — «дарую») — це об'єкт, що віддає що-небудь іншому об'єкту («акцептор» або «реципієнт»). У медицині донором називають особу, що дає свою кров для трансфузії або органи для трансплантації іншій особі, так званому реципієнту.