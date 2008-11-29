Споживчий кошик українців різко подорожчав

Чому так сталося і що слід очікувати найближчим часом в ефірі «Громадського радіо» розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

За його словами, якщо ми подивимося за останній рік від 1 вересня 2016 до 1 вересня 2017 року, то наш споживчий кошик подорожчав рівно на 30%. У нас є лідери подорожчання – це капуста, морква, які в дійсності подорожчали на 100 і 98%. Якщо ми говоримо про основну масу продуктів харчування, то свинина подорожчала на 40%, яловичина – 30%, сало – 37%, сметана – 37%, молоко нежирне – 34%. В середньому продукти харчування подорожчали на 30%, при тому, що наші соціальні стандарти зросли на 12-18%.

Олег Пендзин також зазначив, що, якщо ми подивимося на ті прогнози, які робить НБУ і уряд до кінця цього року, то треба відверто сказати, що уряд передбачив зростання інфляції на цей рік у бюджеті в розмірі 8% річних, а зараз уряд переглянув прогноз, та написав 11%. Рушійною інфляцією в кінці року буде зростання цін на споживчі товари, вважає експерт.