Вчені з'ясували, як політ у космос впливає на здоров'я людини

Канадські вчені розкрили вплив польоту в космос на білковий склад крові. Вчені встановили, що організм людини реагує на невагомість як на хворобу, а імунна система включає різноманітні захисні механізми.

До подібних висновків дослідники прийшли, провівши аналіз концентрації 125 білків у плазмі крові 18 космонавтів. Відповідні аналізи були взяті у них за місяць до польоту, після повернення з космосу і після тижня реабілітації.

Вчені встановили, що після польоту змінилася концентрація білків, що беруть участь в регуляції імунітету. Таким чином, організм людини реагує на політ у космос як на хворобу на молекулярному рівні. Під час польоту процесів адаптації до нових умов піддаються всі типи клітин, органів і тканин людини.

У своїй роботі вчені вдалися до кількісної протеоміки, визначаючи як наявність самого білка, так і його кількість. В майбутньому вони мають намір використовувати точковий метод для пошуку специфічних білків, що впливають на організм в умовах невагомості — це передбачає здачу крові прямо на орбіті.

В травні 2017 року група вчених з університету Яманаши в Японії змогла виростити мишей, використовуючи для розмноження сперму, яка зберігалася на борту МКС близько року в замороженому стані.

у 2011 році вчені, що проводили експерименти з приматами, прийшли до висновку, що діти, зачаті в космосі, з високою ймовірністю не зможуть залишити потомство. Основними ушкоджувальними факторами в космічному просторі є заряджені частинки, що летять від Сонця, і космічне випромінювання, що надходить від інших джерел. Зокрема, в космосі поширюються високоенергетичні протони і більш важкі іони (аж до заліза), які здатні пошкоджувати ДНК.