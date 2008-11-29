Китай — новий творець правил глобальної економіки

Зростання середнього класу Китаю, звичайно, не є новиною. Однак масштаб впливу інтернет-орієнтованих молодих споживачів на прискорення зростання сектору послуг в Китаї поки що не привертав шорокої уваги. А між тим, сектор послуг допоможе структурній трансформації Китаю, який перетворюється з країни з середнім рівнем доходів у країну з високим рівнем доходів.

Ще не так давно багато експертів сумнівалися в тому, що Китай зможе здійснити перехід від економіки, в якій домінує трудомістке виробництво, експорт, інфраструктурні інвестиції та важка промисловість, до економіки послуг, що спирається на внутрішній попит. Але хоча економічна трансформація Китаю ще далека від завершення, досягнутий прогрес вже вражає.

В останні роки Китай перебазував трудомісткі експортні галузі в менш розвинені країни з нижчою вартістю праці. А в інших галузях Китай переходить до електронних, капіталомістких форм виробництва, завдяки чому недоліки, пов'язані з вартістю праці, стають несуттєвими. Ці тенденції означають, що зростання виробництва стає менш залежним від зовнішніх ринків.

Завдяки цим змінам, економічна сила Китаю швидко збільшується. Розміри внутрішнього ринку країни стрімко зростають: незабаром він може стати найбільшим у світі. А оскільки китайський уряд має можливість контролювати доступ до цього ринку, його вплив в Азії і за її межами буде також зростати. Між тим, зниження залежності від зростання економіки Китаю за рахунок експорту позбавляє його від примх тих, хто контролює доступ на глобальні ринки.

Втім, Китаю навіть не потрібно реально обмежувати доступ на свої ринки для підтримки темпів зростання економіки, оскільки він може зайняти більш сильну переговорну позицію, просто пригрозивши зробити це. Можна припустити, що положення Китаю у світовій економіці починає нагадувати положення США у післявоєнний період, коли Сполучені Штати (поряд з Європою) були панівною економічною державою. Протягом кількох десятиліть після Другої світової війни на долю країн Європи та США припадало більше половини (в якийсь момент майже 70%) глобального ВВП, і вони не були занадто сильно залежні від зовнішніх ринків, не рахуючи ринку природних ресурсів – нафти і корисних копалин.

Китай зараз швидко наближається до схожої конфігурації. У нього є дуже великий внутрішній ринок, доступ до якого він контролює, є зростаючі доходи і високий сукупний попит; модель зростання економіки країни все більше спирається на внутрішнє споживання та інвестиції і все менше – на експорт.

Але як Китай буде використовувати свою зростаючу економічну могутність? У післявоєнний період розвинені країни скористалися своїм становищем, щоб встановити правила роботи світової економіки. Вони, зрозуміло, зробили це так, щоб ці правила були їм вигідні, але при цьому вони намагалися забезпечити максимально можливу інклюзивність цих правил для країн, що розвиваються.

Держави післявоєнного періоду, звичайно, не були зобов'язані так діяти. Вони цілком могли вибрати більш вузькі підходи, продиктовані їх корисливими інтересами. Але це було б не наймудріше рішення. Варто нагадати, що після двох світових воєн XX столітті найголовнішим пріоритетом був мир, а не тільки і навіть не стільки – процвітання.

Китай демонструє всі ознаки руху у тому ж напрямку. Схоже, що і Китай не буде слідувати вузьким, егоїстичним підходам, і в основному тому, що такі підходи призведуть до зниження його глобального статусу і впливу. Китай демонструє своє бажання стати впливовою країною в світі, що розвивається (і, без сумніву, в Азії), граючи роль партнера, готового надати підтримку, принаймні, в економічній сфері.

Чи зможе Китай досягти цієї мети, буде залежати від того, як він себе поведе на двох ключових напрямах. Перше – інвестиції. Тут Китай діє дуже активно, запропонувавши цілу серію багатосторонніх і двосторонніх ініціатив. Наприклад, крім великих інвестицій у країни Африки, Китай створив Азіатський банк інфраструктурних інвестицій в 2015 році, а в 2013 році оголосив про ініціативу «Пояс і дорога», яка покликана інтегрувати Євразію з допомогою величезних інвестицій в шосе, порти і залізниці.

Другий напрямок – це те, як Китай управляє доступом до свого величезного внутрішньому ринку з точки зору зовнішньої торгівлі та інвестицій. Ці рішення будуть мати далекосяжні наслідки для всіх зовнішньоекономічних партнерів Китаю, а не тільки для країн, що розвиваються. Внутрішній ринок Китаю стає джерелом сили країни, а це означає, що рішення, які найближчим часом будуть прийняті з цього питання, багато в чому визначать глобальні позиції країни на десятиліття вперед.

Так, звичайно, позиція Китаю щодо питання про допуск до внутрішнього ринку менш зрозуміла, ніж його економічні амбіції за кордоном. Але, швидше за все, Китай буде рухатися вперед до відкритої, заснованої на правилах, багатосторонньої системи. Урок післявоєнного періоду полягає в тому, що саме такий підхід приносить найбільше благо зарубіжним країнам, а значить, саме він дозволить підвищити міжнародний вплив Китаю. На нинішній стадії розвитку країни такий підхід буде практично не пов'язаний ні з якими витратами, зате він, швидше за все, принесе безліч вигод.

Втім, ще належить побачити, як будуть розвиватися відносини Китаю з США. Америка переживає труднощі через неінклюзивні тенденцій економічного зростання і пов'язаних з ними політичними і соціальними потрясіннями. Крім того, в даний момент США, схоже, готові відмовитися від своїх перевірених часом, повоєнних підходів до міжнародної економічної політики. Але навіть якщо США і приступлять до самоізоляції під керівництвом президента Дональда Трампа, ця країна все одно буде просто надто велика, щоб її можна було ігнорувати. І якщо адміністрація Трампа почне проводити агресивну політику, спрямовану проти Китаю, у китайців не буде іншого вибору, окрім як дати свою відповідь.

Втім, Китай може одночасно продовжувати дотримуватися багатосторонньої системи, заснованої на правилах, і він цілком може розраховувати на широку підтримку інших розвинених країн. Головне не відволікатися занадто сильно на скочування Америки до націоналізму. Зрештою, ніхто не знає, як довго воно триватиме.

Автор — американський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки 2001 року «за аналіз ринків з асиметричною інформацією».

Майкл Спенс, Project Syndicate