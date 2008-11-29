У США вперше офіційно дозволили генетичну модифікацію клітин крові людини

Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США вперше схвалило генетичну модифікацію клітин крові людини для боротьби з лейкемією.

Ризикована методика, називана CAR-T терапією, заснована на створенні гібридних білків, що поліпшують здатність лімфоцитів розпізнавати пухлини.

Як повідомляє Gizmodo, CAR — химерний антигенний рецептор, який складається з двох білкових фрагментів. Одним з них є частина антитіла, яка здатна вибірково зв'язуватися з чужорідними молекулами (антигенами), інший являє собою активатор лімфоцитів (T-клітин), що знищують носіїв антигену. Ген, що кодує CAR, вставляється в імунні клітини, виділені з людського організму, після чого T-лімфоцити отримують здатність розпізнавати ракову пухлину і знищувати її.

Застосовується для терапії препарат Kymriah, що містить модифіковані клітини пацієнта, розроблений фармацевтичною компанією Novartis. Це засіб схвалено для лікування дітей і молодих людей, що страждають від різновиду раку крові, гострим лімфобластним лейкозом. У клінічних випробуваннях безпеки Kymriah брали участь 63 людини, при цьому більшість з них не хворіли на рак.

CAR-T терапія може викликати серйозні побічні дії. Так, тестування іншого препарату на основі гібридних білків, створеного компанією Juno Therapeutics, було скасовано в зв’язку з смертю пацієнта. Лікування може призвести до синдрому звільнення цитокінів — гормоноподобних білків, що виділяються T-клітинами. Цей стан характеризується системним запаленням організму, при якому високий ризик летального результату. Крім того, при випробуваннях Kymriah у деяких хворих на рак спостерігався рецидив.

Керівник Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США Скотт Готліб на своїй сторінці в Twitter назвав те, що трапилося історичним кроком. «Сьогодні важлива віха в довгій подорожі по трансформації клінічної медицини з використанням сучасних досягнень в області геноміки», — написав він.

Влітку 2010 року співробітники лондонської лікарні Royal Marsden (Великобританія) використовували генетично модифікований вірус герпесу для лікування пацієнтів, які мають ракові пухлини на голові і шиї. Результати експериментального лікування показали, що в поєднанні з традиційними видами терапії вірус герпесу справляється з раковими новоутвореннями набагато ефективніше.

Через кілька місяців, американські дослідники заявили про розробку методики знищення ракових пухлин за допомогою доставки в них крапель перфторуглерода розміром 300-500 нм. Під впливом ультразвуку краплі вибухають, а що міститься в них ліки діє на пухлинні клітини і вбиває їх.

У грудні 2010 року корейським генетикам вдалося виділити ген AK2 із спеціальної мембрани мітохондрій, які забезпечують енергією всі живі клітини в організмі. Вчені провели дослідження онкологічних хворих і з'ясували, що ген AK2 у них відсутнє або не функціонує, що сприяло розмноженню ракових клітин. Але якщо дослідникам вдасться відновити функціональність гена, то лікування пухлин буде походити успішніше.

Навесні 2016 року математики і лікарі з Боннського університету в Німеччині розробили комп'ютерну модель, що дозволяє підібрати ефективну для лікування раку терапію. Крім того, їх метод дозволяє зрозуміти, чому з деякими пухлинами складно боротися.

Індонезійська клініка Грия Балур, розташована в Джакарті, пропонує клієнтам лікування раку за допомогою тютюнового диму. В якості лікувальної процедури в Грия Балур використовується вдихання диму «божественних сигарет» (divine cigarettes), виготовлених, за словами співробітників клініки, із застосуванням нанотехнологій. Цей дим «очищає» організм від ртуті і «вільних радикалів», які в клініці вважають основними причинами більшості хвороб.

Вчений Сальвадор Азнар Беніта і його колеги з університету Барселони з'ясували, що ракові клітини під час подорожі від пухлини, що породила їх, до нових місць харчуються жировими клітинами. Експерименти на мишах показали, що якщо блокувати речовина, яка дозволяє раковим клітинами харчуватися жирами, можна повністю зупинити метастази.

Крім того, вчені встановили, що нелінійні ультразвукові хвилі можуть руйнувати ракові пухлини. Ультразвукове випромінювання великої потужності, сфокусоване в потрібній точці, нагріває пухлину і вбиває ракові клітини.

Злоякісна пухлина — це пухлина, властивості якої найчастіше (на відміну від властивостей доброякісної пухлини) роблять її вкрай небезпечною для життя організму. Злоякісна пухлина складається із злоякісних клітин.

Розробка ліків і методів лікування злоякісних пухлин є важливою і досі не до кінця вирішеним науковим завданням.