Будівництво Керченського мосту створило загрозу для національної безпеки України

Зведення мосту в Керченській протоці становить величезну загрозу національній безпеці України і перекриття протоки після того, як була встановлена залізнична арка, призведе до обмеження руху суден, що, природно, загрожує серйозними матеріальними збитками Україні.

Про це розповіли співробітники Центру досліджень конверсії, армії та роззброєння. «Насправді Москва встановила суттєві обмеження по габаритах судів, які будуть проходити Керченською протокою після встановлення залізничної арки», - йдеться в заяві. За словами експертів, висота арки над рівнем моря досягає 35 метрів, і це означає, що під нею не зможуть проходити кораблі з висотою понад 33 метрів, і це призведе до того, що в протоці перестануть курсувати судна типу Panamax, висота яких понад 37 метрів.

Згідно з розрахунками, за таких дій Маріуполь втратить до 30 відсотків річної перевалки вантажів. Також, згідно з підрахунками фахівців, один день стоянки корабля в протоці в очікуванні відкриття судноплавства буде обходитися в 20 тисяч доларів, а щоденний трафік зараз становить до 90 судів.