Порожні обіцянки. В Україні продовжують дорожчати ліки

20 вересня 2016: Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що Кабінет міністрів має намір найближчим часом прийняти постанову для створення умов зниження цін на ліки через 5-6 місяців

23 вересня 2016: найближчим часом в Україні знизяться ціни на ліки. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду.

22 листопада 2016: З нового року ціни в аптеках знизяться, – Гройсман

6 грудня 2016: Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман поставив перед новопризначеним Головою Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Наталією Гудзьзадачу забезпечити встановлення справедливих цін на ліки в Україні з 1 січня.

31 січня 2017: Глава Кабінету міністрів України Володимир Гройсман повідомив, що в країні з 1 лютого ліки подешевшають.

14 серпня 2017: В Україні продовжують дорожчати ліки. Про це свідчать дані моніторингу цін за рік у п'яти містах-мільйонниках країни.