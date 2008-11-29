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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Порожні обіцянки. В Україні продовжують дорожчати ліки
20 вересня 2016: Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що Кабінет міністрів має намір найближчим часом прийняти постанову для створення умов зниження цін на ліки через 5-6 місяців
23 вересня 2016: найближчим часом в Україні знизяться ціни на ліки. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду.
22 листопада 2016: З нового року ціни в аптеках знизяться, – Гройсман
6 грудня 2016: Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман поставив перед новопризначеним Головою Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Наталією Гудзьзадачу забезпечити встановлення справедливих цін на ліки в Україні з 1 січня.
31 січня 2017: Глава Кабінету міністрів України Володимир Гройсман повідомив, що в країні з 1 лютого ліки подешевшають.
14 серпня 2017: В Україні продовжують дорожчати ліки. Про це свідчать дані моніторингу цін за рік у п'яти містах-мільйонниках країни.
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