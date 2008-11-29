Готуйтесь до чергового подорожчання продуктів харчування

Українців закликають готуватися до підвищення вартості продуктів. За словами експертів найближчим часом зростуть ціни на яблука, яйця, овочі та м'ясо.

Експерти кажуть, що причиною підвищення цін на овочі стали неврожай через аномальні перепади температур, зріс експорт продуктів і зрівняння цін з європейськими, а дешевого м'яса ми не побачимо через зменшення поголів'я худоби.

Сезонні овочі вже зараз б'ють цінові рекорди. Особливо вразили українців ціни на кавуни, сезон яких зараз в розпалі, але вони продаються в рази дорожче в порівнянні з попередніми роками (7-10 грн за кілограм).

За словами директора Асоціації торгових мереж Олексія Дорошенка, незабаром ціна на кавуни може знизитися максимум до 6 грн: «У нас в цьому році причиною подорожчання став пізній посів арбузов, після чого був різкий перепад температури і значна частина посівів загинула прямо на полях. До того ж у нас ще й не зрошується більшість полів, що в таку спеку необхідність для будь-якої культури».

Експерти також не виключають, що ціни можуть вирости на капусту, буряк, картоплю, моркву і цибулю.

«Так, наприклад, на хвилі повідомлень про малі посадки цибулі вже стався невеликий стрибок її ціни. Фермери закладають свої ризики в ціну, і в результаті замість зими підвищення може відбутися вже зараз. Все буде залежати ще і від того, як на це відреагують оптовики: якщо виникне ажіотаж, то ми побачимо рекордно високі ціни вже цієї осені», — говорить експерт центру «Інфо-Шувар» Тетяна Гетьман.

За словами Гетьман, ціна на овочі у цьому році може бути практично ідентичною цінами на овочі та фрукти в Польщі. Також українцям у цьому році не бачити дешевих яблук, кажуть експерти. За їхніми прогнозами, цього року в Україні зберуть один з найбільш низьких врожаїв за останні шість років, що позначиться на ціні.

Експерти кажуть, що до осені ще підвищаться ціни на м'ясо та молочну продукцію, хоча вже зараз українці діляться в соцмережах своїм обуренням з приводу цін на яловичину, свинину і навіть курятину. Так, кілограм яловичини зараз коштує 140 грн, а куряче філе продають вже за ціною свинячого м'яса — за 95-100 грн/кг (свинина коштує 90-110 грн/кг).

«Ціни на м'ясо восени зростуть мінімум на 15-20% (тобто яловичину будемо купувати по 170 грн/кг), — розповів голова правління „Укрм'ясо“ Володимир Попов. — Проблема стара. Більша частина худоби зараз знаходиться у селян, це 70% великої рогатої худоби і 50% свиней. Природно, відгодівля там не така хороша, а процес вирощування дуже трудомісткий. І враховуючи економічну кризу, коли людям нічим не допомагають, то ніхто кількість поголів'я не збільшує, створюється дефіцит м'яса, і ціни будуть рости кожен місяць. Але уряд сподівається на те, що свинину ми отримаємо з Канади, а яловичину з Польщі. За якими цінами — незрозуміло». Крім того, сильно вдарила по поголів'ю свиней африканська чума, яку фіксували в Україні.

За словами Дорошенка, одна з причин подорожчання м'яса в тому, що практично все українське м'ясо йде на експорт, тому його ціна прирівнюється до європейської. А ось що стосується курятини, говорить Дорошенко, то тут роль грає той факт, що український ринок монополізований: «Якщо ще на початку березня філе курки було одним з найдешевших видів м'яса, то вже зараз є ризик подальшого підвищення з нинішніх 100 гривень за кіло. Курятина може зрівнятися в цінах з іншими видами пташиного м'яса».

Крім м'яса може підвищитися вартість курячих яєць — з нинішніх 15-20 до 25 гривень. «Ми з початку року спостерігали зниження ціни, але виробники весь цей час намагалися її всіляко підвищити. Тепер зростання цін будуть підтримувати, щоб компенсувати свої збитки з початку року», — пояснює Дорошенко.

Молочна продукція також незначно зросте в ціні з-за сезонного фактора. «Ми входимо в осінньо-зимовий період, коли корови знижують надої. Але і липень у нас був досить жарким, це відбилося на кормах, відповідно — і на тварин, вони також давали менше молока. В результаті оптові ціни підвищуються на 3-5%. Ще один фактор підвищення — скасування держрегулювання цін на соціальні продукти», — розповіла перший заступник голови «Укрмолпрому» Зінаїда Карпенко.

Риба ж, навпаки, за даними фахівців, знизилася в ціні, частково на хвилі галасу через спалахи ботулізму, а також з-за боротьби з браконьєрством. А ось крупи і цукор, кажуть експерти, значно не подорожчають за рахунок того, що дефіцит українського експорту перекривається продукцією з Європи.

Нагадаємо, що з 1 липня 2017 року в Україні скасували державне регулювання цін на продукти харчування, яке діяло більш 20 років.