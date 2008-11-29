50 лауреатів Нобелівської премії розповіли про глобальні загрози для людства

Британський Times Higher Education провів опитування 50 лауреатів Нобелівської премії з фізики, хімії, фізіології (або медицині) і економіці. Журнал, зокрема, поцікавився думкою вчених про глобальні загрози для людства і можливої конкуренції з боку штучного інтелекту.

Головною небезпекою для людства 34% вчених назвали зростання популяції і деградацію навколишнього середовища (глобальне потепління), 23% — ядерну війну, 8% — інфекційні захворювання та медикаментозну резистентність.

На питання «Призведе впровадження штучного інтелекту і роботів до зниження потреби в дослідниках-людях?» половина відповіли «малоймовірно», 24% — «точно ні» і «можливо», 2% (один чоловік) — «точно так». «У роботів немає уяви», — сказав один з учених.

З нобелівськими лауреатами не згодні американський бізнесмен Ілон Маск і британський учений Стівен Хокінг, які неодноразово називали штучний інтелект однією із загроз людству.