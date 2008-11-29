Від яких продуктів темніють зуби

Кожен з нас бажає, щоб його посмішка сяяла білизною, однак деякі звичайні продукти можуть стати перешкодою на шляху до досконалості, викликаючи потемніння зубів. Але перш, ніж назвати найбільш небезпечні продукти, ми хотіли б уточнити, що ж це таке – пігментація зубів.

Зуби людини можуть потемніти завдяки зовнішньому забрудненню або зміні внутрішньої структури. Існують три типи пігментації: зовнішня, внутрішня і пов'язана з віковими змінами.

Зовнішня пігментація викликана появою плям на емалі. Виною тому можуть стати кава, вино, газована вода та інші продукти, а також паління.

Внутрішня пігментація виникає, коли внутрішня тканина зуба (дентин) темніє або набуває жовтуватий відтінок. Це може статися з різних причин, які не мають відношення до їжі.

Ну і пігментація, пов'язана з віковими змінами – назва говорить сама за себе. Це комбінація внутрішньої і зовнішньої пігментації. Емаль з віком тоншає, завдяки чому починає просвічувати дентин.

Звернемо увагу на продукти, що викликають зовнішню пігментацію.

Кислі і цитрусові продукти

Кислі і цитрусові продукти руйнують емаль, і через неї починає просвічувати дентин – жовтувата тканина, що складається із з'єднань кальцію і фосфатів.

Кава

На жаль шанувальників кави, цей напій містить танін, що викликає потемніння зубів. Кава також містить кислоту і порушує pH-баланс у роті. А це означає, що інші кислі продукти будуть руйнувати ваші зуби ще швидше.

Чай

Згідно з дослідженням, проведеним фірмою Colgate, чим темніше чай, тим яскравішими будуть плями від нього на ваших зубах. Трав'яний і світлий чай також сприяють зношуванню емалі і можуть викликати потемніння зубів.

Солодощі

Солодощі можуть змінити колір вашого язика, а значить – і ваших зубів. Але вони не принесуть вам великої шкоди, якщо ви не будете ними зловживати.

Каррі і томатний соус

Ці продукти приємні на смак, але і вони можуть стати причиною потемніння зубів. Справа не тільки в яскравому забарвленню, але і в тому, що вони містять кислоту. Намагайтеся віддавати перевагу світлим або вершковим соусам. Якщо ж довелося спробувати каррі, бажано незабаром сполоснути рот і почистити зуби.

Спортивні та енергетичні напої

Провокують руйнування емалі, роблячи зуби більш чутливими до інших забруднень. Лимонна кислота, що міститься в цих напоях, не тільки служить консервантом, але і роз'їдає зубну емаль.

Вино

Кислота і дубильні речовини, що містяться в червоному вині, є головними винуватцями появи забруднень. Якщо ви вважаєте, що біле вино безпечніше червоного, то дуже помиляєтеся – адже кислота, яка руйнує емаль, нікуди не поділася.

Газовані напої

Темні компоненти у складі газованої води залишають поверхневі забруднення на зубах. При тривалому вживанні емаль може накопичувати ці речовини, що викликають появу коричневого або жовтого відтінку. І знову причиною проблем стають кислота і барвники.

Що ж робити?

Тепер ви знаєте, які продукти можуть викликати потемніння ваших зубів. Але не варто впадати в паніку і назавжди викреслити їх з раціону, хоча зменшити їх споживання було б непогано. Пийте напої через соломинку і не затримуйте продукт у роті надовго, щоб він не встиг завдати значної шкоди. Після вживання по можливості швидше споліскуйте рот і чистіть зуби, і тоді зможете частково запобігти небажаному потемнінню.