В Угорщині вчені і студенти повстали проти присвоєння Путіну титулу почесного доктора

В Угорщині науковці та студенти кафедри конституційного права Дебреценського університету закликали університет відкликати титул почесного доктора у президента Росії Володимира Путіна. Інтернет-портали Угорщини HVG і 24.hu оприлюднили заяву кафедри про те, що вчені не згодні з рішенням сенату (вченої ради) цього університету від 28 серпня про присвоєння Путіну звання почесного доктора «honoris causa».

Вчені кафедри конституційного права обурені тим, що сенат їх університету знехтував заслугами тих почесних докторів, які своєю працею створювали престиж вузу.

Викладачі також висловили свою позицію у Facebook: «Вихваляння автократів для нас неприйнятно, воно суперечить всьому, що ми представляємо в нашій академічній роботі».

Вчена рада пояснила своє рішення тим, що «уряд Угорщини і Росія завдяки Путіну відводять значну роль Дебреценскому університету в інвестиційному проекті побудови другої черги АЕС Пакш-2».

З вимогою кафедри конституційного права Дебреценського університету погодився Інститут Кароля Етвеша (Ekint). У відкритому листі ця установа просить Дебреценський університет скасувати постанову про присвоєння Путіну звання, наполягаючи на тому, що воно незаконне і безпрецедентне у посткомуністичній історії вищої освіти Угорщини.

Лист від імені Ekint підписали колишній кандидат на пост президента Угорщини Ласло Майтени, чинний глава Інституту Кароля Етвеша, і Бернадети Шомоді, виконавчий директор установи. На негайне відкликання постанови сенату Дебреценського університету наполягає також громадська організація молоді з Дебрецена Natív. Петицію Natív підписали вже понад 900 осіб.

«Ми говоримо про особистість, про яку Рада Європи однозначно заявила, що він підтримує війну на сході України, в якій втратили життя понад 10 тис. осіб, із-за якої мільйони громадян стали вимушеними переселенцями», – пояснили мотиви написання петиції організатори акції протесту з Natív.