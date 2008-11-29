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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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В Індії найпотужнішу повінь. Загинули більше 500 осіб
В індійському штаті Біхар в результаті потужної повені загинули 514 осіб. Понад 17 мільйонів осіб у 19 з 38 округів штату опинилися в тій чи мірі зачеплені ударом стихії.
Інформацію про кількість загиблих підтвердили в Департаменті управління надзвичайними ситуаціями штату (DMD).
Діють 150 тимчасових притулків, в яких проживають 159 тисяч осіб. Влада розраховує, що постраждали штати повернуться до нормального життя протягом трьох-чотирьох днів.
Нагадаємо, сильні дощі обрушилися на північ Індії, Непалу та Бангладеш на початку серпня.
В червні 2013 року понад 80 людей загинули в Індії внаслідок злив і викликаних ними зсувів.
У вересні 2014 року повінь, що охопила Індію і Пакистан, забрала життя більше 440 осіб.
У грудні 2015 року жертвами повені в штаті Тамілнад на півдні Індії стали не менше 310 осіб.
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