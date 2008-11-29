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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Проблемы заведений общепита решаемые внеднением автоматизации
Автоматизация заведения общественного пользования на сегодняшний день необходима. После проведения услуги производительность и посещаемость кафе увеличивается, услуга окупается очень быстро. Для больших ресторанов, кафе, баров это необходимость.
Преимущества установки специализированного программного обеспечения
Существует 5 основных причин сделать это:
Общепит теряет посетителей из-за долгого обслуживания, приготовления блюд и бумажной волокиты. Клиенты требуют быстрого обслуживания. При автоматизации посещаемость увеличится, время ожидания и приготовления сократится, посетитель получит свой заказ вовремя, получит положительный заряд настроения на весь день и порекомендует заведение знакомым.
Сложности и как их избежать
Проблемы внедрения системы связаны именно с человеческой неготовностью
Правильный настрой работников и начальства способствует к достижению целей необходимых для развития ресторана, кафе, бара и т.д. отрасли.
Увидеть пример достижения успеха с помощью автоматизации можно в фаст-фуде, где реализована программа для автоматизации кафе в Черновцах от joinposter.com.
Работа системы
Автоматизация управляет четырьмя процессами:
Возможности
Установка открывает множество удобных возможностей для облегчения управления.
Отзывы владельцев
Предприниматели в сфере общественного питания, которые автоматизировали заведения, отзываются только положительно. Это удобно, экономит время, деньги, собственные силы. Программа окупает себя за пару месяцев, прибыль идёт вверх, проблемы по управлению уменьшаются. Прием не работу увеличивается, многим нравится удобство и надежность системы. Сотрудники спокойно работают, без риска быть обманутыми, компьютер выполняет расчеты безошибочно.
Выводы
Крупные владельцы общепита в Украине пользуются возможностями Poster, автоматизируя свой ресторан, кафе, бар. Критика о программе встречается редко. Улучшение заведений общественного питания необходимы для продуктивной работы, надежность проверена временем.
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