Проблемы заведений общепита решаемые внеднением автоматизации

Автоматизация заведения общественного пользования на сегодняшний день необходима. После проведения услуги производительность и посещаемость кафе увеличивается, услуга окупается очень быстро. Для больших ресторанов, кафе, баров это необходимость.

Преимущества установки специализированного программного обеспечения

Существует 5 основных причин сделать это:

Посетители получают своё блюдо быстрее, сотрудники быстро выполняют заказ, который сразу приходит на кухню. Контроль за финансами. Система не позволят расплатиться фальшивыми картами или деньгами, ведется полное наблюдение. Управление бухгалтерским учетом, облегчение работы менеджера. Качественное обслуживание привлечет больше постоянных клиентов, прибыль вырастет. Защита информации. Доступ разрешен узкому кругу людей. Современное оборудование работающее без проблем.

Общепит теряет посетителей из-за долгого обслуживания, приготовления блюд и бумажной волокиты. Клиенты требуют быстрого обслуживания. При автоматизации посещаемость увеличится, время ожидания и приготовления сократится, посетитель получит свой заказ вовремя, получит положительный заряд настроения на весь день и порекомендует заведение знакомым.

Сложности и как их избежать

Проблемы внедрения системы связаны именно с человеческой неготовностью

Боязнь крупных расходов для приобретения оборудования

Непонимание необходимости услуги

Отсутствие мотивации у работников

Неумение обращаться с техников, проблемы при установке программного обеспечения.

Правильный настрой работников и начальства способствует к достижению целей необходимых для развития ресторана, кафе, бара и т.д. отрасли.

Увидеть пример достижения успеха с помощью автоматизации можно в фаст-фуде, где реализована программа для автоматизации кафе в Черновцах от joinposter.com.

Работа системы

Автоматизация управляет четырьмя процессами:

Принятие заказа. На устройстве установлено программное обеспечение, сотрудник принимает заказ, пробивает его в системе и выбирает способ оплаты. Для защиты ставится код-пароль. Редактирование меню. Наиболее часто заказываемые блюда попадают в топ список, происходит расчет приготовления блюда (продукты, врем, стоимость) Наблюдение за складом. Позволяет видеть, сколько товара осталось на складе, куда отправлен и где находится. Управление финансами. Показывает прибыль, расходы и т.д. Формирование отчета за определенный промежуток времени.

Возможности

Установка открывает множество удобных возможностей для облегчения управления.

Создания плана блюд на будущее.

Планирование банкетов.

Наблюдение за персоналом с помощью карточек.

Чек с именем и фамилией официанта.

Резервирование мест.

Любые способы оплаты заказа.

Список продуктов необходимых купить.

Карта зала в режиме он-лайн.

Возможность видеть кредитную историю клиента.

Отзывы владельцев

Предприниматели в сфере общественного питания, которые автоматизировали заведения, отзываются только положительно. Это удобно, экономит время, деньги, собственные силы. Программа окупает себя за пару месяцев, прибыль идёт вверх, проблемы по управлению уменьшаются. Прием не работу увеличивается, многим нравится удобство и надежность системы. Сотрудники спокойно работают, без риска быть обманутыми, компьютер выполняет расчеты безошибочно.

Выводы

Крупные владельцы общепита в Украине пользуются возможностями Poster, автоматизируя свой ресторан, кафе, бар. Критика о программе встречается редко. Улучшение заведений общественного питания необходимы для продуктивной работы, надежность проверена временем.